Украина идентифицировала и внесла в базу данных почти 250 тысяч захватчиков и коллаборационистов

Благодаря работе украинских правоохранителей на учете в информационной спецбазе "Военный преступник" находятся уже почти 250 тысяч преступников армии РФ, представителей незаконных вооруженных формирований и коллаборационистов. Об этом со ссылкой на заявление министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, передает УНН.

Детали

По его словам, полицейские открыли уже более 105 тысяч уголовных производств по фактам военных преступлений российской армии, из них более 90 тысяч - нарушение законов и обычаев войны.

В ООН зафиксировали более 140 случаев казней гражданских украинцев военными рф

Мы создали и постоянно наполняем информационную спецбазу "Военный преступник". Сейчас на учете уже почти 250 тысяч преступников армии РФ, представителей незаконных вооруженных формирований и коллаборационистов - заявил Клименко.

Глава МВД отметил, что подавляющее большинство производств передано по подследственности в Службу безопасности Украины. Однако некоторые крупные кейсы, в частности зверства захватчиков против гражданских в Буче и Ирпене - в расследовании следователей полиции

Также он добавил, что МВД сотрудничает с иностранными коллегами, делится информацией по каналам Европола и Интерпола.

Дополнение

Отдельно в МВД отмечают, что следователи Нацполиции начали 105 000 уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими вооруженных сил РФ и их пособниками. Из них:

- Более 90 000 по факту нарушения законов и обычаев войны;

- 9 249 - посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

- 3 507 - коллаборационная деятельность;

- 236 - государственная измена;

Держали на морозе, били и имитировали расстрел: установили военных рф, которые пытали людей во время оккупации Киевщины

Кроме того, следователи обнаружили 88 мест несвободы обнаружили на деоккупированных территориях, где россияне незаконно удерживали и пытали граждан.

Напомним,

По состоянию на 22 декабря, по данным Генеральной прокуратуры Украины, 3800 гражданских лиц пережили пытки со стороны оккупантов, и многие случаи находятся на стадии расследования.