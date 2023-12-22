Держали на морозе, били и имитировали расстрел: установили военных рф, которые пытали людей во время оккупации Киевщины

Полицейские установили личности россиян, которые пытали четырех жителей села Здвижевка Киевской области во время оккупации региона в марте 2022 года. Командиру военнослужащих рф, который отдавал приказы пытать украинцев, сообщили о подозрении. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

19 марта 2022 года во время оккупации Бучанского района Киевской области россияне попали под артиллерийский обстрел ВСУ. Под предлогом поиска наводчиков артиллерийского огня они захватили в плен четырех жителей села Здвижевка - говорится в сообщении Нацпола.

В момент задержания двое из потерпевших находились на территории своих домовладений, а другие шли от родственников домой. Как отмечают правоохранители, ни один из них не имел оружия и не проявлял агрессии к оккупантам, однако у одного из задержанных нашли фото российской военной техники, датированное 25 февраля 2022 года - фактически, за три недели до обстрела.

Это стало поводом безосновательно схватить, связать и вывезти потерпевших в сарай на окраине деревни. Там их более суток удерживали при минусовой температуре и, имитируя расстрел, требовали определить, кто из них наводчик. Не получив ответа, оккупанты вывезли одного из пленных в лесополосу, где полчаса били его ногами и прикладами автоматов, после чего облили бензином и сначала имитировали его сожжение, а после стреляли над головой из автоматов.

После этого пострадавших отпустили, обусловив тем, что наводчиков нашли и убили другие российские солдаты.

По результатам проведенных следственных действий, полицейские установили бригаду, спецподразделения и личности россиян, которые пытали жителей Здвижевки. Это - спецназовцы "ОМОН" и "СОБР" управления росгвардии по красноярскому краю рф. Руководил ими командир специального отряда быстрого реагирования "ОМОН" гумвд россии по красноярскому краю. Именно он отдавал приказы о похищении, незаконном удержании и пытках граждан - указали в полиции.

При процессуальном руководстве прокуратуры АР Крым и г. Севастополя, следователи ГУ НП в АР Крым и г. Севастополе сообщили ему о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением и отданные приказа о совершении таких действий (ч. 1 ст. 438 Уголовного Кодекса Украины), что наказывается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что следователи сообщили о подозрении российскому военному в убийстве жителя Киевской области.

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