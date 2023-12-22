Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
  •  12059 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
  •  46377 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
  •  59548 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
  •  102129 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
  •  139480 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
  •  152712 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
  •  143229 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
  •  137617 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
  •  136281 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  131053 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  120139 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Эксклюзив
Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января
21 декабря  •  112185 просмотра

Расстрел активистов Майдана на Институтской: суд рассмотрит апелляцию на приговор "беркутовцам" 12 января

Эксклюзив
Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния
21 декабря  •  103093 просмотра

Астролог пояснила значение зимнего солнцестояния

Эксклюзив
Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных
20 декабря  •  146263 просмотра

Только в октябре налоговая заблокировала более 5 млрд оборотных средств путем остановки регистрации накладных

Эксклюзив
Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения
20 декабря  •  143257 просмотра

Подоляк об Арестовиче: я общался с ним, пока у него не начались эти отклонения

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Меню
Экслюзивы
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине

СБУ установила личности трех российских военнослужащих, которые совершили военные преступления в Харькове, в частности убийство и расчленение местного фермера. Подозреваемые также грабили имущество, которое пытались вывезти в Россию.

Война •   •  12997 просмотра
Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, по сообщениям, регулярно встречается в Вене с Евгением Мураевым, лидером запрещенной пророссийской партии "Наши". Мураев обвиняется в государственной измене и ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Политика •   •  59548 просмотра
Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

В рамках проекта "Добропалыво" от WOG и Visa собрали почти 14,1 млн грн на топливо для волонтеров

WOG и Visa собрали почти 14,1 миллиона гривен на волонтерское топливо в Украине, что втрое превысило пожертвования предыдущего года и обеспечило доставку товаров первой необходимости в прифронтовые районы.

Новости Бизнеса •   •  5371 просмотра
В рамках проекта "Добропалыво" от WOG и Visa собрали почти 14,1 млн грн на топливо для волонтеров

Оттока мужчин из Украины нет - пограничная служба

Как сообщил Андрей Демченко из Государственной пограничной службы, украинские мужчины последние две недели чаще пересекают границу, возвращаясь в Украину, и оттока мужчин не наблюдается.

Общество •   •  12590 просмотра
Оттока мужчин из Украины нет - пограничная служба

В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский находится в Киеве во время своего первого зарубежного визита на этом посту, детали которого не разглашаются из соображений безопасности.

Политика •   •  16796 просмотра
В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский

11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области

По словам Игоря Мороза, российские войска 11 раз обстреляли Авдеевку, атаковали Мирноградскую громаду и сбросили бомбы на Торецк, в результате чего погибли 3 человека.

Война •   •  30303 просмотра
11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области

Власти Италии хотят наказывать школы, которые отменяют рождественские спектакли и символику

Итальянская партия "Братья Италии" во главе с премьер-министром Малони предложила законопроект, предусматривающий наказание школ за запрет рождественских символов для сохранения культурных корней. Оппозиция критикует его как политизирующий религию.

Новости Мира •   •  24816 просмотра
Власти Италии хотят наказывать школы, которые отменяют рождественские спектакли и символику

В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года

В ноябре-декабре 2023 года Вооруженные силы Украины внедрили еще семь стандартов НАТО, сосредоточившись на таких сферах, как военно-морская связь и качество топлива, достигнув в целом 301 стандарта, интегрированного в оперативную совместимость с НАТО.

Война •   •  26405 просмотра
В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года

Херсон под ударом армии рф, взрывы слышны в центре города - ГВА

Российские войска снова обстреливают Херсон, в результате чего в центре города прогремели взрывы.

Война •   •  24842 просмотра
Херсон под ударом армии рф, взрывы слышны в центре города - ГВА

россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко

Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.

Война •   •  23127 просмотра
россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко