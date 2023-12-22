Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине
СБУ установила личности трех российских военнослужащих, которые совершили военные преступления в Харькове, в частности убийство и расчленение местного фермера. Подозреваемые также грабили имущество, которое пытались вывезти в Россию.
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
Кирилл Кернес, сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса, по сообщениям, регулярно встречается в Вене с Евгением Мураевым, лидером запрещенной пророссийской партии "Наши". Мураев обвиняется в государственной измене и ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В рамках проекта "Добропалыво" от WOG и Visa собрали почти 14,1 млн грн на топливо для волонтеров
WOG и Visa собрали почти 14,1 миллиона гривен на волонтерское топливо в Украине, что втрое превысило пожертвования предыдущего года и обеспечило доставку товаров первой необходимости в прифронтовые районы.
Оттока мужчин из Украины нет - пограничная служба
Как сообщил Андрей Демченко из Государственной пограничной службы, украинские мужчины последние две недели чаще пересекают границу, возвращаясь в Украину, и оттока мужчин не наблюдается.
В Киев приехал новый глава МИД Польши Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский находится в Киеве во время своего первого зарубежного визита на этом посту, детали которого не разглашаются из соображений безопасности.
11 ударов по Авдеевке и смертоносная бомбардировка Торецка: последствия вражеских обстрелов Донецкой области
По словам Игоря Мороза, российские войска 11 раз обстреляли Авдеевку, атаковали Мирноградскую громаду и сбросили бомбы на Торецк, в результате чего погибли 3 человека.
Власти Италии хотят наказывать школы, которые отменяют рождественские спектакли и символику
Итальянская партия "Братья Италии" во главе с премьер-министром Малони предложила законопроект, предусматривающий наказание школ за запрет рождественских символов для сохранения культурных корней. Оппозиция критикует его как политизирующий религию.
В ВСУ и МО введен уже 301 стандарт НАТО: еще семь стандартов Альянса добавлено до конца года
В ноябре-декабре 2023 года Вооруженные силы Украины внедрили еще семь стандартов НАТО, сосредоточившись на таких сферах, как военно-морская связь и качество топлива, достигнув в целом 301 стандарта, интегрированного в оперативную совместимость с НАТО.
Херсон под ударом армии рф, взрывы слышны в центре города - ГВА
Российские войска снова обстреливают Херсон, в результате чего в центре города прогремели взрывы.
россияне в Мариуполе готовят провокацию с большим количеством жертв гражданских под новогодние праздники - Андрющенко
Советник мэра Мариуполя сообщил, что россияне планируют теракт с большим количеством жертв среди гражданского населения в Мариуполе во время новогодних праздников, и призвал жителей города избегать массовых мероприятий.