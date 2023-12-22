Убили и сожгли расчлененное тело гражданского: СБУ идентифицировала трех оккупантов, которые издевались над мирными украинцами на Харьковщине

Служба безопасности и Национальная полиция установили личности еще трех российских оккупантов, которые совершали военные преступления против гражданского населения на временно захваченной территории Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Речь идет о двух военнослужащих 7-го отдельного мотострелкового полка вооруженных сил рф виталия поддубного и алексея горбунова, а также руслана гончарова - военного из 202-го мотострелкового полка страны-агрессора, - говорится в сообщении.

Детали

Весной 2022 года они участвовали в захвате Купянского и Изюмского районов области и проводили там карательные акции против местных жителей.

Во время таких "рейдов" рашисты массово похищали и убивали людей.

По данным следствия, в ходе одного из таких "налетов" на территории Шевченковской громады Купянского района Поддубный застрелил из автомата местного фермера.

Пытаясь скрыть преступление, фигурант вместе с Горбуновым и Гончаровым расчленили тело убитого мужчины, а затем сожгли его, - отмечают в СБУ.

Также злоумышленники врывались в помещения гражданских граждан и похищали частное имущество, в том числе автомобили, бытовую технику и деньги. В случае сопротивления - рашисты угрожали убийством малолетних детей.

Задокументировано, что таким образом фигуранты отобрали 6 легковых и грузовых авто. По имеющимся данным, награбленное имущество захватчики пытались переправить по месту жительства в России.

На основании собранных доказательств всем трем военным преступникам заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Кроме того, преступные действия Поддубного дополнительно квалифицированы по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области