Насиловали женщин и пытали пленных: СБУ идентифицировала военных рф, которые совершали зверства в Донецкой области

Правоохранители установили еще одно военное подразделение рф и идентифицировали его военнослужащих, которые причастны к зверствам рашистов в отношении пленных и гражданского населения, передает УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

Новые военные преступления российской армии СБУ разоблачила благодаря перехваченным разговорам оккупантов, находящихся на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, спецслужба перехватила телефонное интервью оккупанта "военкорреспондента" из Башкоторстана (рф). Его дает захватчик с позывным "Рафаэль", который служит в 3-м батальоне имени Марата Сафина (7-я рота, 36-й полк 25-й армии ВС рф, воинская часть 12274).

А пропагандистка - это Гузель Кудашева, которая работает в газете "Аургазинский вестник". По имеющейся у СБУ информации, она регулярно собирает материалы для статей о соотечественниках, воюющих на войне в Украине.

"Наши башкирские пацаны напились, бабу поймали в городе, изнасиловали, убили и труп сожгли", - рассказывает рашист о деятельности своего батальона.

Журналистка расспрашивает детали и узнает, что насильников было четверо, и что российское командование закрывает глаза на подобные случаи насилия.

Рашист продолжает делиться "подвигами" башкирских бойцов, в частности как те пытают и насилуют военнопленных. Но эту историю "военкорка" просит ей не пересказывать - слишком страшные подробности.

Самые "интересные" события из жизни подразделения она регулярно публикует в местной газете, а также на своей странице "ВКонтакте". Но там нет ни слова о военных преступлениях рашистов, только об их якобы героических "подвигах".

Служба безопасности уже открыла соответствующее уголовное производство, тщательно документирует эти преступления, идентифицирует причастных и принимает комплексные меры, чтобы они ответили за содеянное.