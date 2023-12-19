В ООН зафиксировали более 140 случаев казней гражданских украинцев военными рф
Киев • УНН
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о более 140 случаях казней гражданских лиц в Украине, совершенных российскими войсками с февраля 2022 года.
Зафиксировано более 140 случаев казней мирных жителей россиянами в Украине с февраля 2022 года. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк, которого цитирует Управление Верховного комиссара по правам человека, передает УНН.
Детали
Тюрк сообщил, что его Офис продолжает проводить обширный мониторинг и документацию миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине (ММПЧУ), основываясь на строгой и проверенной методологии, которую они разработали в течение десятилетий.
По его словам, эта документация продолжает указывать на грубые нарушения международного права прав человека, серьезные нарушения международного гуманитарного права и военные преступления, прежде всего со стороны сил российской федерации.
Среди них 142 случая казней мирных жителей с февраля 2022 года на территории, контролируемой российскими вооруженными силами или оккупированной российской федерацией. На оккупированной территории мы задокументировали широкомасштабные пытки и жестокое обращение с задержанными, включая сексуальное насилие, а также большое количество насильственных исчезновений
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Кроме того, по его словам, россия "в значительной степени" не приняла адекватных мер по защите гражданского населения и гражданских охраняемых объектов от последствий их нападений.
"По состоянию на 4 декабря мое Управление зарегистрировало и подтвердило более 10 000 смертей среди гражданского населения в результате конфликта с февраля 2022 года, в том числе более 560 детей. Подтверждено, что еще 18 500 мирных жителей получили ранения, многие из них серьезные. Реальные потери, вероятно, значительно выше", - сказал Тюрк.
Тюрк также сообщил, что с 1 августа по 30 ноября этого года его миссия задокументировала 2440 убитых и раненых мирных жителей, большинство из них - от взрывного оружия широкого радиуса действия, такого как артиллерийские снаряды и ракеты, кассетные боеприпасы, и ракеты, а также так называемые барражирующие боеприпасы.
Он отметил, что большинство гражданских было убито в районах Донецка, Харькова, Херсона и Запорожья недалеко от линии фронта, и среди них было непропорционально большое количество пожилых людей, которые не желают или не способны переехать в более безопасное место.
В ООН зафиксировали более 140 случаев казней гражданских украинцев военными рф
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк сообщил о более 140 случаях казней гражданских лиц в Украине, совершенных российскими войсками с февраля 2022 года.
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