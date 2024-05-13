ГУР определило, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами: обнародовало список

Украинские разведчики определили, кто обстреливает Украину крылатыми ракетами. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало список, пишет УНН.

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"Оперативники и аналитики Главного управления разведки Министерства обороны Украины идентифицировали личный состав управления и командования подразделений 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии командования дальней авиации военно-воздушных сил военно-космических сил ВС РФ (в/ч 06987, аэродром базирования "Энгельс", саратовская область), причастных к ракетным ударам по гражданской инфраструктуре Украины", - сообщили в ГУР в соцсетях.

По данным украинской разведки, в состав 22 вбад входят 121-й и 52-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки:

121 вбап - в/ч 85927, аэродром базирования "Энгельс" саратовской области, стратегические бомбардировщики Ту-95МС и Ту-160;

52 вбап - в/ч 33310, аэродром базирования "шайковка" калужской области, дальние бомбардировщики Ту-22М3.

"Установлен личный состав дивизии, непосредственно причастный к планированию, организации и осуществлению обстрелов территории Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-22/Х-32 (Ту-22М3) и Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160). Именно эти летчики ответственны за многочисленные жертвы и разрушения в Украине в результате преступного ракетного террора, который они проводят с территории рф. Со списком идентифицированных российских военных преступников можно ознакомиться по ссылке", - указали в ГУР.

"Напоминаем, что за каждое совершенное против Украины военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в ГУР.

ГУР определило, кто обстреливает Украину "кинжалами": обнародовало список