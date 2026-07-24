лавров заявил, что США не выполнили договорённостей по завершению войны в Украине

Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы не выполнили договоренностей о завершении войны в Украине, которые, по его словам, были достигнуты во время встречи президентов владимира путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Moscow Times.

Заявление Лаврова прозвучало в ответ на слова государственного секретаря США Марко Рубио, который ранее заявил, что варианты урегулирования, обсуждавшиеся во время переговоров на Аляске, "провалились".

По словам главы мид рф, российская делегация заранее ознакомилась с американскими предложениями и согласилась с ними.

Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил: "Вот это наше предложение, частично компромиссное", и мы это приняли. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не удалось этого сделать