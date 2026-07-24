лавров заявил, что США не выполнили договорённостей по завершению войны в Украине
Киев • УНН
лавров сказал, что рф согласилась с предложениями США на встрече в Анкоридже, но американская сторона не выполнила обязательств. Он добавил, что Зеленский не сделал того, что предлагал Трамп.
Министр иностранных дел рф сергей лавров заявил, что Соединенные Штаты якобы не выполнили договоренностей о завершении войны в Украине, которые, по его словам, были достигнуты во время встречи президентов владимира путина и Дональда Трампа в Анкоридже. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Moscow Times.
Детали
Заявление Лаврова прозвучало в ответ на слова государственного секретаря США Марко Рубио, который ранее заявил, что варианты урегулирования, обсуждавшиеся во время переговоров на Аляске, "провалились".
По словам главы мид рф, российская делегация заранее ознакомилась с американскими предложениями и согласилась с ними.
Президент Трамп, я не выдам большой тайны, не раз говорил: "Вот это наше предложение, частично компромиссное", и мы это приняли. Но он добавил, что Зеленский сделает то, что он предложил. Ну, вот не удалось этого сделать
Он также утверждает, что российская сторона выполнила свои обязательства.
Знаете, как говорят, "слово пацана - пацан сказал - пацан сделал". Мы сказали - мы готовы. Но с той стороны этот подход был модифицирован
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"23.07.2026, 12:04 • 30395 просмотров