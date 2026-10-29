Гегсет звільнив генерала Пентагону через підозру у витоку даних

Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Бретта Сильвію, одного з провідних стратегів відомства. Його підозрюють у передачі журналістам секретної інформації про війни в Ірані та Україні. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

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Як повідомляють ЗМІ, Бретт Сильвія не пройшов три перевірки на поліграфі, пов’язані з імовірним розголошенням секретної інформації. Всі матеріали щодо нього передані в міністерство юстиції США.

Водночас міністерство юстиції не відповіло на запит ABC News щодо цієї ситуації. Зазначається, що Сильвія стає останнім старшим військовим офіцером, якого або звільнили, або відсторонили під час перебування на посаді Гегсета.

На початку року Гегсет також звільнив генерал-лейтенанта Дугласа Сімса, який тоді очолював Об'єднаний штаб.

Нагадаємо

У Державному департаменті США вирішили звільнити сотні співробітників найближчим часом.