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Гегсет звільнив генерала Пентагону через підозру у витоку даних

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Бретт Сильвія не пройшов три поліграфи через підозру в передачі секретних даних про війни в Ірані та Україні. Матеріали передали Мін’юсту США.

Гегсет звільнив генерала Пентагону через підозру у витоку даних

Очільник Пентагону Піт Гегсет звільнив генерал-лейтенанта Бретта Сильвію, одного з провідних стратегів відомства. Його підозрюють у передачі журналістам секретної інформації про війни в Ірані та Україні. Про це повідомляє ABC News, передає УНН.

Деталі

Як повідомляють ЗМІ, Бретт Сильвія не пройшов три перевірки на поліграфі, пов’язані з імовірним розголошенням секретної інформації. Всі матеріали щодо нього передані в міністерство юстиції США.

Водночас міністерство юстиції не відповіло на запит ABC News щодо цієї ситуації. Зазначається, що Сильвія стає останнім старшим військовим офіцером, якого або звільнили, або відсторонили під час перебування на посаді Гегсета.

На початку року Гегсет також звільнив генерал-лейтенанта Дугласа Сімса, який тоді очолював Об'єднаний штаб.

Нагадаємо

У Державному департаменті США вирішили звільнити сотні співробітників найближчим часом.

Євген Устименко

ПолітикаСвіт
Війна в Україні
Піт Гегсет
Міністерство юстиції США
Державний департамент США
Пентагон
Україна
Іран