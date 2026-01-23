Прокуроры в США перегружены работой с "файлами Эпштейна" - Politico

$43.170.01
50.520.15
ukenru
Эксклюзив
11:40 • 2048 просмотра
Платформу, созданную для того, чтобы пациенты делились своими историями о лечении в скандальной клинике Odrex, снова заблокировали
Эксклюзив
11:04 • 5420 просмотра
Блокировка движения польскими фермерами на границе с Украиной: перекрытие движения транспорта пока не фиксируется
08:25 • 16807 просмотра
Вопрос Донбасса "ключевой", его будут обсуждать в Абу-Даби - Зеленский
Эксклюзив
08:04 • 49126 просмотра
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
07:54 • 29703 просмотра
Делегации Украины, США и России отправляются в Абу-Даби для трехсторонних переговоров по войне: что известно
06:55 • 29841 просмотра
ЕС, США и Украина близки к соглашению о процветании для послевоенной Украины: фон дер Ляйен назвала пять столпов
06:33 • 28274 просмотра
Трамп о возможном саммите США-Украина-рф: встречи происходят, и "посмотрим, что случится"
23 января, 01:52 • 27226 просмотра
О чем договорились в москве американская делегация и путин
22 января, 19:51 • 51904 просмотра
Украина пережила самый тяжелый день для энергосистемы с ноября 2022 года, ситуация сверхтяжелая - Шмыгаль
22 января, 18:05 • 62345 просмотра
Хотел прорвать границу и чуть не сбил пограничника: водитель автобуса "Кошице-Свалява" оставил пассажиров и побежал в Словакию
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1м/с
85%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ночная атака БПЛА на россию: в Пензе горит нефтебаза, в Воронежской области повреждено жильеVideo23 января, 04:26 • 25166 просмотра
Трамп предлагает НАТО защитить южную границу США вместо европейских рубежей23 января, 04:36 • 26346 просмотра
Тайвань предлагает Украине прямой диалог для перекрытия каналов поставки чипов в РФ23 января, 05:00 • 62491 просмотра
США официально вышли из ВОЗ, "забыв" оплатить долг в 260 миллионов долларов23 января, 05:24 • 38054 просмотра
Кличко призвал киевлян запастись продуктами и по возможности выехать из города09:20 • 23838 просмотра
публикации
Европе можно, Украине - нет? Почему МВФ требует убрать субсидии и по кому это ударит в первую очередь
Эксклюзив
08:04 • 49166 просмотра
От "легендарной" ссоры в Овальном кабинете до взаимопонимания и разговоров о дальнобойных ракетах: как Зеленский пережил год переговоров с Трампом22 января, 16:50 • 51664 просмотра
Как Украине помогают пережить зиму 2026: свет, тепло и международная солидарность22 января, 14:43 • 54878 просмотра
Конец ООН? Что такое "Совет мира" Трампа и для чего он создан
Эксклюзив
22 января, 11:29 • 65605 просмотра
Безопасность украинских пациентов: почему решение по медицинским лицензиям скандальной Odrex не обнародовано и какую роль в этом играет Ляшко22 января, 10:28 • 56618 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Кирилл Буданов
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Село
Кривой Рог
Реклама
УНН Lite
«Намечтала»: Леся Никитюк стала ведущей Нацотбора на Евровидение — кто составит ей компаниюPhoto11:14 • 1472 просмотра
"У меня есть работа, друзья, родители": финалистка "Холостяка" рассказала, влюблена ли до сих пор в Тараса Цымбалюка22 января, 17:56 • 26635 просмотра
Объявлены новые члены Зала славы авторов песен 2026 годаPhoto21 января, 23:40 • 42590 просмотра
"Крик 7" скоро выйдет на большие экраны: кто из звездных героев франшизы примет участие в новой частиVideo21 января, 18:19 • 37773 просмотра
Легенда "Евровидения" возвращается: Александр Рыбак подал заявку на норвежский отбор с новой песнейVideo21 января, 15:49 • 67824 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
9К720 Искандер

Прокуроры в США перегружены работой с "файлами Эпштейна" - Politico

Киев • УНН

 • 52 просмотра

Ведущая федеральная прокуратура США привлекла почти всех прокуроров Южного округа Нью-Йорка для проверки более двух миллионов документов, связанных с Джеффри Эпштейном. Эта задача, продолжающаяся уже несколько недель, вызывает вопросы о перегрузке и откладывании других важных дел.

Прокуроры в США перегружены работой с "файлами Эпштейна" - Politico

Ведущая федеральная прокуратура в США полностью поглощена задачей проверки документов, связанных с Джеффри Эпштейном, со ссылкой на слова четырех человек, знакомых с ситуацией, и на основании внутренних служебных записок, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, практически каждый прокурор Южного округа Нью-Йорка, не занятый предстоящим или текущим судебным процессом, включая тех, кто работает над другими крупными делами, получил задание помочь проверить более двух миллионов документов, чтобы отредактировать информацию о жертвах торговли людьми, связанных с Эпштейном. Даже высокопоставленные сотрудники и руководители подразделений изучают документы, часто работая по выходным.

Прокуроры "перегружены работой", сказал один из знакомых с ситуацией людей. И хотя сотрудники прокуратуры надеются, что эта задача займет не более нескольких недель, никто точно не знает, когда она будет завершена.

Масштаб проверки вызвал вопросы о том, не перегружает ли эта задача прокуроров слишком сильно и не отодвигает ли на второй план другую работу в ведомстве, которое регулярно занимается одними из самых важных дел в стране, связанных с экономическими преступлениями, терроризмом и финансовыми преступлениями.

Даже нескольким прокурорам, работающим над делом о наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков против свергнутого венесуэльского лидера Николаса Мадуро, возможно, самым громким делом в судебной системе США на сегодняшний день, также поручено работать над "файлами Эпштейна", по словам источника, знакомого с ситуацией.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, некоторые прокуроры, которым поручена проверка "файлов Эпштейна", рассматривают возможность попросить продления сроков по другим своим делам.

Представители Министерства юстиции США описали масштаб работы в недавних судебных документах, хотя нагрузка на прокуратуру Манхэттена, похоже, еще больше, чем предполагают некоторые из этих описаний. В своем заявлении, поданном ранее в этом месяце, Джей Клейтон, главный федеральный прокурор в этом ведомстве, сообщил федеральному судье, что "более 125 юристов в Южном округе Нью-Йорка", где работают около 200 помощников федерального прокурора, занимаются этой работой.

Многие юристы, назначенные на это задание, должны были посвятить "весь или значительную часть своего рабочего дня" проверке и редактированию документов, написал Клейтон. В обновленной информации на прошлой неделе он сообщил, что более 500 человек в Министерстве юстиции, включая юристов в штаб-квартире ведомства и в Южном округе Флориды, занимаются проверкой документов.

Масштаб работы в Манхэттене обусловлен, по крайней мере частично, тем фактом, что ведомство занималось как делом о торговле людьми против Эпштейна, так и делом его сообщницы Гислейн Максвелл. Она отбывает 20-летний тюремный срок.

Гислейн Максвелл согласилась дать показания в Конгрессе США по делу Эпштейна22.01.26, 16:46 • 3652 просмотра

Масштабная работа по делу Эпштейна началась за несколько дней до дедлайна 19 декабря, к которому правительство было юридически обязано начать раскрытие документов. Карл Метцнер, помощник прокурора США, который занимается отделом по работе с жертвами и свидетелями, а также группой по рассмотрению вопросов привилегий, в служебной записке указал прокурорам на неясность первоначальных указаний. "Это, очевидно, вызывает множество вопросов, на которые мы пока не имеем ответов", - написал он.

В следующей служебной записке от другого сотрудника говорилось, что "нам (то есть каждому помощнику прокурора в офисе) вскоре будет предложено заняться редактированием материалов, содержащихся в материалах дела Эпштейна".

В записке далее говорилось: "Мы понимаем, что это неожиданно и может создать неудобства для людей, которые завершают свою работу до конца года. Все, что мы можем сделать, это попытаться собрать как можно больше информации и помочь вам сбалансировать эту просьбу со всеми другими конкурирующими дедлайнами, которых вы сейчас придерживаетесь".

В третьей служебной записке, которая, похоже, была отправлена за день до дедлайна, говорилось: "Мы ожидаем, что попросим каждого помощника прокурора США (включая начальников, заместителей начальников и исполнительный персонал) подготовить пакет из примерно 75 документов для подтверждения до конца сегодняшнего дня".

"В конечном итоге, нам доверено защищать информацию о жертвах, - говорилось в ней. - Хотя сроки проведения этой проверки сложны по многим причинам (включая вашу занятость), это важная задача, и мы обязаны перед жертвами сделать ее правильно".

31 декабря заместитель генерального прокурора Тодд Бланш написал, что "юристы Министерства юстиции из Главного управления юстиции, ФБР, Южного округа Флориды и Южного округа Нью-Йорка работают круглосуточно в течение всех праздников, включая Рождество и Новый год, чтобы проверить документы в соответствии с федеральным законом".

Эти усилия, как написал Бланш, "действительно требуют мобилизации всех сил, и мы просим как можно больше юристов посвятить свое время проверке оставшихся документов. Необходимые исправления для защиты жертв требуют времени, но они не остановят публикацию этих материалов".

Однако, отмечает издание, неясно, когда будут опубликованы дополнительные материалы, и недавние заявления Клейтона не дали никаких указаний относительно сроков.

Дело Эпштейна: Минюст США нашел еще "миллион документов", которые не успели обнародовать24.12.25, 22:40 • 4528 просмотров

Юлия Шрамко

Новости Мира
Новый год
Джеффри Эпштейн
Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки
Федеральное бюро расследований
Нью-Йорк
Соединённые Штаты
Флорида