Прокуроры в США перегружены работой с "файлами Эпштейна" - Politico

Ведущая федеральная прокуратура в США полностью поглощена задачей проверки документов, связанных с Джеффри Эпштейном, со ссылкой на слова четырех человек, знакомых с ситуацией, и на основании внутренних служебных записок, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, практически каждый прокурор Южного округа Нью-Йорка, не занятый предстоящим или текущим судебным процессом, включая тех, кто работает над другими крупными делами, получил задание помочь проверить более двух миллионов документов, чтобы отредактировать информацию о жертвах торговли людьми, связанных с Эпштейном. Даже высокопоставленные сотрудники и руководители подразделений изучают документы, часто работая по выходным.

Прокуроры "перегружены работой", сказал один из знакомых с ситуацией людей. И хотя сотрудники прокуратуры надеются, что эта задача займет не более нескольких недель, никто точно не знает, когда она будет завершена.

Масштаб проверки вызвал вопросы о том, не перегружает ли эта задача прокуроров слишком сильно и не отодвигает ли на второй план другую работу в ведомстве, которое регулярно занимается одними из самых важных дел в стране, связанных с экономическими преступлениями, терроризмом и финансовыми преступлениями.

Даже нескольким прокурорам, работающим над делом о наркотерроризме и незаконном обороте наркотиков против свергнутого венесуэльского лидера Николаса Мадуро, возможно, самым громким делом в судебной системе США на сегодняшний день, также поручено работать над "файлами Эпштейна", по словам источника, знакомого с ситуацией.

По словам другого источника, знакомого с ситуацией, некоторые прокуроры, которым поручена проверка "файлов Эпштейна", рассматривают возможность попросить продления сроков по другим своим делам.

Представители Министерства юстиции США описали масштаб работы в недавних судебных документах, хотя нагрузка на прокуратуру Манхэттена, похоже, еще больше, чем предполагают некоторые из этих описаний. В своем заявлении, поданном ранее в этом месяце, Джей Клейтон, главный федеральный прокурор в этом ведомстве, сообщил федеральному судье, что "более 125 юристов в Южном округе Нью-Йорка", где работают около 200 помощников федерального прокурора, занимаются этой работой.

Многие юристы, назначенные на это задание, должны были посвятить "весь или значительную часть своего рабочего дня" проверке и редактированию документов, написал Клейтон. В обновленной информации на прошлой неделе он сообщил, что более 500 человек в Министерстве юстиции, включая юристов в штаб-квартире ведомства и в Южном округе Флориды, занимаются проверкой документов.

Масштаб работы в Манхэттене обусловлен, по крайней мере частично, тем фактом, что ведомство занималось как делом о торговле людьми против Эпштейна, так и делом его сообщницы Гислейн Максвелл. Она отбывает 20-летний тюремный срок.

Масштабная работа по делу Эпштейна началась за несколько дней до дедлайна 19 декабря, к которому правительство было юридически обязано начать раскрытие документов. Карл Метцнер, помощник прокурора США, который занимается отделом по работе с жертвами и свидетелями, а также группой по рассмотрению вопросов привилегий, в служебной записке указал прокурорам на неясность первоначальных указаний. "Это, очевидно, вызывает множество вопросов, на которые мы пока не имеем ответов", - написал он.

В следующей служебной записке от другого сотрудника говорилось, что "нам (то есть каждому помощнику прокурора в офисе) вскоре будет предложено заняться редактированием материалов, содержащихся в материалах дела Эпштейна".

В записке далее говорилось: "Мы понимаем, что это неожиданно и может создать неудобства для людей, которые завершают свою работу до конца года. Все, что мы можем сделать, это попытаться собрать как можно больше информации и помочь вам сбалансировать эту просьбу со всеми другими конкурирующими дедлайнами, которых вы сейчас придерживаетесь".

В третьей служебной записке, которая, похоже, была отправлена за день до дедлайна, говорилось: "Мы ожидаем, что попросим каждого помощника прокурора США (включая начальников, заместителей начальников и исполнительный персонал) подготовить пакет из примерно 75 документов для подтверждения до конца сегодняшнего дня".

"В конечном итоге, нам доверено защищать информацию о жертвах, - говорилось в ней. - Хотя сроки проведения этой проверки сложны по многим причинам (включая вашу занятость), это важная задача, и мы обязаны перед жертвами сделать ее правильно".

31 декабря заместитель генерального прокурора Тодд Бланш написал, что "юристы Министерства юстиции из Главного управления юстиции, ФБР, Южного округа Флориды и Южного округа Нью-Йорка работают круглосуточно в течение всех праздников, включая Рождество и Новый год, чтобы проверить документы в соответствии с федеральным законом".

Эти усилия, как написал Бланш, "действительно требуют мобилизации всех сил, и мы просим как можно больше юристов посвятить свое время проверке оставшихся документов. Необходимые исправления для защиты жертв требуют времени, но они не остановят публикацию этих материалов".

Однако, отмечает издание, неясно, когда будут опубликованы дополнительные материалы, и недавние заявления Клейтона не дали никаких указаний относительно сроков.

