Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический ум

Киев • УНН

 • 12007 просмотра

Скорпион, 8-й знак зодиака (23 октября – 22 ноября), характеризуется загадочностью, жаждой борьбы и интуицией. Он страстен в любви и бескомпромиссный стратег в работе.

Знак зодиака Скорпион: магнетическая энергетика и стратегический ум

Скорпион — это 8-й знак зодиакального круга, который правит с 23 октября по 22 ноября. Он — один из самых загадочных знаков Зодиака. Под влиянием Марса и Плутона Скорпион сочетает в себе жажду борьбы, внутреннюю трансформацию и невероятную интуицию. В любви Скорпион глубок и страстен, а в работе — бескомпромиссный стратег, пишет УНН.

Характеристика знака зодиака

Скорпион – один из самых загадочных знаков зодиакального круга. Влияние Марса, под покровительством которого он рожден, дарит Скорпиону боевой дух, упорство и жажду борьбы, а благодаря Плутону – он получает  тягу к трансформации. Это люди, которые способны пройти сквозь множество потерь и выйти только сильнее.

Ни один другой знак Зодиака не сочетает в себе столько противоречий, сколько Скорпион: целеустремленность и высокая эмоциональность, упрямство и уязвимость, воля и мстительность - и все это нередко сочетается в одном человеке.

Скорпионы способны взять под контроль даже самую запутанную ситуацию и обернуть ее в свою пользу, как настоящие мастера стратегии. Их очень сложно обмануть, ведь скорпионы чувствуют ложь интуитивно. В то же время собственные эмоции Скорпиона глубоки, но в большинстве своем хорошо скрыты под маской спокойствия. Это знак крайностей: либо абсолютная любовь, либо безразличие. Либо полная преданность, либо отвращение.

Скорпион в любви

Люди, рожденные под знаком Скорпиона, обладают особой, магнетической энергетикой, которая с легкостью притягивает к ним других. Они умеют найти общий язык почти с каждым и без усилий вызывают искренний интерес, особенно у представителей противоположного пола. Но за внешней открытостью скрывается избирательность: Скорпион внимательно присматривается к людям, прежде чем впустить кого-то в свой внутренний мир. Завоевать его доверие - непросто, но если это удалось, он становится чрезвычайно преданным - он не предаст того, кого искренне считает "своим".

В отношениях Скорпион страстен и глубок. Он не ищет легких романов. Если Скорпион смотрит на вас серьезно - готовьтесь к эмоциональному погружению.

В любви Скорпион может быть ревнивым, иногда даже собственническим, но за этим стоит страх потерять то, что для него действительно важно. Он стремится к тотальной преданности и сам готов ее подарить тому, кого выбрал. В то же время он не прощает обид и измен - скорпионы склонны долго вынашивать план мести.

Наилучшая совместимость у Скорпионов может быть с такими же водными знаками, как и он – рыбами и раками. В этих случаях пару ждет интуитивное родство и духовная связь. А вот с другими Скорпионами отношения могут быть взрывными - страсть и борьба одновременно.

Неплохо Скорпион взаимодействует в отношениях с земными знаками. В паре с Девой влюбленных ждет взаимное доверие и практическая поддержка, а с Козерогом - стабильность и стратегический союз.

Скорпион в профессиональной сфере

В работе Скорпион целеустремлен, требователен и ответственен. Он не терпит поверхностности в процессах. Ему важно понимать, зачем он что-то делает, и видеть результат своего труда. Это тот тип человека, который может взять на себя ответственность за команду, принять сложное решение и довести дело до идеала.

Скорпионы часто выбирают профессии, где нужно видеть глубже других, выявлять закономерности. Все, что требует аналитики, интуиции или исследовательского подхода, подходит им идеально. Однако именно перфекционизм и склонность все контролировать могут стать для них ловушкой. Если что-то идет не по плану, Скорпион болезненно переживает неудачу, часто замыкается в себе или работает до изнеможения. Ему важно научиться доверять людям и процессу, ведь иногда именно отпускание позволяет двигаться дальше.

То, что отличает Скорпиона среди других - его феноменальная сила воли. Если у него есть цель, то он способен отдать всю энергию и время, чтобы ее достичь. Однако только тогда, когда дело действительно вдохновляет его. Рутинная работа истощает Скорпиона - он быстро теряет интерес к однообразным задачам и ищет новые возможности, где может проявить себя в полной мере.

Среди успешных Скорпионов - основатель Microsoft Билл Гейтс, миллиардер Чарльз Кох, режиссер Мартин Скорсезе, супермодель Кендалл Дженнер, актеры Леонардо Ди Каприо, Джулия Робертс, Эмма Стоун, Райан Гослинг и Дэнни ДеВито.

Ранее УНН писал, что с 24 сентября по 23 октября правил знак зодиака Весы, который  символизирует баланс и гармонию. Его представители отличаются доброжелательностью, чувством справедливости и умением находить общий язык.

Алена Уткина

