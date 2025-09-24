$41.380.13
23 вересня, 19:19 • 15252 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
23 вересня, 18:09 • 28864 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
23 вересня, 17:44 • 25055 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 24246 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 48313 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 26482 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 62445 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 42337 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 39257 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 52034 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців

Знак зодіаку Терези (24 вересня – 23 жовтня) символізує баланс і гармонію, а його представники вирізняються доброзичливістю, почуттям справедливості та вмінням знаходити спільну мову. Вони успішні в дипломатії та мистецтві, але можуть бути нерішучими.

Знак зодіаку Терези: характеристика природних дипломатів та митців

Знак зодіаку Терези (24 вересня – 23 жовтня) символізує баланс і гармонію. Народжені під цим знаком вирізняються доброзичливістю, почуттям справедливості та вмінням знаходити спільну мову з іншими. Вони здатні досягати успіху у професіях, що потребують дипломатії та тонкого відчуття прекрасного, пише УНН.

Знак зодіаку Терези - сьомий знак зодіаку, який панує з 24 вересня по 23 жовтня. Стихією цього знаку є повітря, а керуючою планетою – Венера. Люди, народжені під цим знаком зазвичай мають особливе вміння знаходити спільну мову з іншими, адже саме Терези символізують гармонію та баланс.

Характеристика особистості

Терези - знак справедливості та дипломатії. Вони уникають конфліктів і завжди шукають компроміс. Людей, народжених під цим знаком відрізняє почуття справедливості та вміння бачити ситуацію з різних боків, саме це нерідко допомагає їм знайти найліпший вихід із ситуації. Втім Терези часто вагаються з вибором, адже прагнуть знайти ідеальний варіант: чи то місце роботи, чи то страву на вечерю.

Терези - естети й законодавці смаку. Вони завжди тягнуться до світського суспільства та інтелігентного середовища, де цінують красиве слово, вишукані манери й витончений стиль. Там, де немає краси й культури, Терези почуваються чужими. Зі знаком Терезів пов’язане все світське товариство: саме вони задають поняття вищого світу, прагнуть туди й часто опиняються в центрі уваги. Терези мають чудовий смак, уміють гарно вдягатися й нерідко закладають тенденції світової моди, вносячи естетику й гармонію в повсякденне життя.

Завдяки вродженій доброзичливості вони легко притягують до себе інших людей та заводять нові знайомства.

Слабкою стороною Терезів можна назвати їхню нерішучість, залежність від чужої думки та схильність уникати проблем замість їх вирішення.

Кохання

У стосунках Терези - справжні романтики. Вони вірять у любов і люблять прояви ніжності та гарні жести. Також ці люди прагнуть до гармонійних та рівних стосунків у парі, їм важливо, аби обидва партнери вкладалися у відносини однаково. Якщо вони відчувають дисбаланс, це може змусити їх замислитися про розрив. Однак через природну нерішучість вони можуть довго вагатися перед таким рішенням. У стосунках вони обожнюють гарні жести у вигляді романтичних побачень, приємних сюрпризів та щирих комплементів. Терези надзвичайно уважні до деталей, тому звертають увагу навіть на найменші романтичні прояви з боку партнера.

Професійна сфера

Терези мають природний хист у тих сферах, де важливі людські стосунки та дипломатія. Саме з цього знаку виходять найкращі юристи, судді й дипломати. Їхнє вроджене прагнення до гармонії та вміння бачити обидві сторони робить їх неперевершеними посередниками й миротворцями.

У колективі Терези часто відіграють роль миротворців, допомагаючи уникати конфліктів. Вони вміють створювати дружню атмосферу та об'єднувати колектив, навіть якщо він складається із дуже різних за характером людей. Вони не терплять хаосу та прагнуть, щоб у колективі панувала рівновага.

Завдяки природньому почуттю прекрасного вони також можуть успішно реалізуватися у сфері мистецтва, дизайну, моди чи медіа. Терези, за статистикою астрологів, входять у четвірку найбільш творчіх знаків зодіаку. Зазначається, що керуючись прагненням до краси та рівноваги, митці-Терези досягають успіху у створенні візуально захопливих витворів мистецтва, від картин до витончених танців. Люди цього знаку "мають гостре око на симетрію та елегантність".

Водночас їхня нерішучість може заважати у сферах, де потрібно швидко ухвалювати важливі рішення.

Раніше УНН писав, що з 23 серпня по 22 вересня панував знак зодіаку Діва, який уособлює собою прагнення до порядку, раціональність та внутрішню силу. Його представники відомі своєю вимогливістю та відданістю, а їхня аналітичність і прагнення до досконалості роблять їх бездоганними професіоналами.

Альона Уткіна

