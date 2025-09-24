Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников

$41.380.13
48.730.31
ukenru
23 сентября, 19:19 • 15235 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 28827 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 25033 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 24227 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 48280 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 26474 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 62427 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42326 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39252 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 52028 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.8м/с
76%
755мм
Популярные новости
Российская Курщина под атакой дронов: есть повреждения объектов энергетикиVideo23 сентября, 20:05 • 10944 просмотра
армия рф штурмует Плавни-Приморское-Степногорск, несмотря на значительные потери - DeepState23 сентября, 21:12 • 5034 просмотра
Во временно оккупированном Мариуполе РФ строит "таможню"23:53 • 8614 просмотра
Лавров прибыл в Нью-Йорк на 80-ю сессию Генассамблеи ООН01:25 • 6328 просмотра
На 88-м году жизни скончалась киноактриса Клаудия КардиналеPhoto02:37 • 7228 просмотра
публикации
Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художниковPhoto05:30 • 28 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактикаPhoto05:16 • 714 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 48280 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 36688 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 52959 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Эдгарс Ринкевичс
Марко Рубио
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Франция
Швейцария
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия23 сентября, 12:00 • 20079 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 81048 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 42088 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 57017 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 108751 просмотра
Актуальное
Хранитель
МиГ-31
Фокс Ньюс
SpaceX Starship
E-6 Mercury

Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Знак зодиака Весы (24 сентября – 23 октября) символизирует баланс и гармонию, а его представители отличаются доброжелательностью, чувством справедливости и умением находить общий язык. Они успешны в дипломатии и искусстве, но могут быть нерешительными.

Знак зодиака Весы: характеристика природных дипломатов и художников

Знак зодиака Весы (24 сентября – 23 октября) символизирует баланс и гармонию. Рожденные под этим знаком отличаются доброжелательностью, чувством справедливости и умением находить общий язык с другими. Они способны достигать успеха в профессиях, требующих дипломатии и тонкого ощущения прекрасного, пишет УНН.

Знак зодиака Весы – седьмой знак зодиака, который правит с 24 сентября по 23 октября. Стихией этого знака является воздух, а управляющей планетой – Венера. Люди, рожденные под этим знаком, обычно обладают особым умением находить общий язык с другими, ведь именно Весы символизируют гармонию и баланс.

Характеристика личности

Весы – знак справедливости и дипломатии. Они избегают конфликтов и всегда ищут компромисс. Людей, рожденных под этим знаком, отличает чувство справедливости и умение видеть ситуацию с разных сторон, именно это нередко помогает им найти наилучший выход из ситуации. Впрочем, Весы часто колеблются с выбором, ведь стремятся найти идеальный вариант: будь то место работы или блюдо на ужин.

Весы – эстеты и законодатели вкуса. Они всегда тянутся к светскому обществу и интеллигентной среде, где ценят красивое слово, изысканные манеры и утонченный стиль. Там, где нет красоты и культуры, Весы чувствуют себя чужими. Со знаком Весов связано все светское общество: именно они задают понятие высшего света, стремятся туда и часто оказываются в центре внимания. Весы обладают прекрасным вкусом, умеют красиво одеваться и нередко закладывают тенденции мировой моды, внося эстетику и гармонию в повседневную жизнь.

Благодаря врожденной доброжелательности они легко притягивают к себе других людей и заводят новые знакомства.

Слабой стороной Весов можно назвать их нерешительность, зависимость от чужого мнения и склонность избегать проблем вместо их решения.

Любовь

В отношениях Весы – настоящие романтики. Они верят в любовь и любят проявления нежности и красивые жесты. Также эти люди стремятся к гармоничным и равным отношениям в паре, им важно, чтобы оба партнера вкладывались в отношения одинаково. Если они чувствуют дисбаланс, это может заставить их задуматься о разрыве. Однако из-за природной нерешительности они могут долго колебаться перед таким решением. В отношениях они обожают красивые жесты в виде романтических свиданий, приятных сюрпризов и искренних комплиментов. Весы чрезвычайно внимательны к деталям, поэтому обращают внимание даже на малейшие романтические проявления со стороны партнера.

Профессиональная сфера

Весы обладают природным талантом в тех сферах, где важны человеческие отношения и дипломатия. Именно из этого знака выходят лучшие юристы, судьи и дипломаты. Их врожденное стремление к гармонии и умение видеть обе стороны делает их непревзойденными посредниками и миротворцами.

В коллективе Весы часто играют роль миротворцев, помогая избегать конфликтов. Они умеют создавать дружескую атмосферу и объединять коллектив, даже если он состоит из очень разных по характеру людей. Они не терпят хаоса и стремятся, чтобы в коллективе царило равновесие.

Благодаря природному чувству прекрасного они также могут успешно реализоваться в сфере искусства, дизайна, моды или медиа. Весы, по статистике астрологов, входят в четверку самых творческих знаков зодиака. Отмечается, что, руководствуясь стремлением к красоте и равновесию, художники-Весы достигают успеха в создании визуально захватывающих произведений искусства, от картин до изящных танцев. Люди этого знака "обладают острым глазом на симметрию и элегантность".

В то же время их нерешительность может мешать в сферах, где нужно быстро принимать важные решения.

Ранее УНН писал, что с 23 августа по 22 сентября правил знак зодиака Дева, который олицетворяет собой стремление к порядку, рациональность и внутреннюю силу. Его представители известны своей требовательностью и преданностью, а их аналитичность и стремление к совершенству делают их безупречными профессионалами.

Алена Уткина

Обществопубликации