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Маск дал большое интервью: в нем увидели инфантильность, хамство и нападки на журналистку

Киев • УНН

 • 948 просмотра

Илон Маск дал скандальное интервью, где оскорблял журналистку, защищал сомнительные решения и сказал неправду о контактах с путиным. Миллиардер вел себя незрело, уклонялся от вопросов и делал странные заявления.

Маск дал большое интервью: в нем увидели инфантильность, хамство и нападки на журналистку

Миллиардер, бизнесмен и глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск дал большое и эмоциональное интервью Bloomberg News, во время которого демонстрировал странное поведение, резко перебивая модератора, уклоняясь от ответов на неудобные вопросы и откровенно искажая известные факты. Как сообщает УНН, издание Gizmodo проанализировало разговор с миллиардером и назвало интервью Маска самым инфантильным из всех, которые он успел дать как публичное лицо.

Детали

Илон Маск во вторник, появившись дистанционно перед аудиторией на Катарском экономическом форуме в Дохе, пообщался онлайн с британской телеведущей Мишал Хусейн. И хотя миллиардер-олигарх ранее давал множество "плаксивых и детских" интервью за эти годы, его последний разговор с журналистом является одним из самых инфантильных.

Маск неоднократно оскорбил модератора за то, что та задавала вполне приемлемые вопросы о его бизнесе, таком как Tesla и SpaceX. И встал в строгую оборонительную позицию, когда его спросили о его роли в правительстве президента Дональда Трампа в качестве главы DOGE, так называемого Департамента эффективности правительства. Миллиардер-олигарх даже назвал интервьюера "NPC", имея в виду неигрового персонажа в видеоигре (NPC - это персонаж в игре, которым не управляет игрок. Термин возник в традиционных настольных ролевых играх, где он применяется к персонажам, которыми управляет гейм-мастер (или рефери), а не другой игрок - ред.).

Маск начал интервью с возмущения тем, что Хусейн спросила его о том, что он делает, чтобы "вернуть" успехи Tesla после того, как продажи этого автопроизводителя во всем мире упали. Маск ответил: "уже вернули" и замолчал, будто этого было достаточно для ответа. Прибыль Tesla упала на 71% в прошлом квартале, но Маск продолжал настаивать, что все в порядке, потому что цена акций восстановилась.

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Пока Маск продолжал утверждать, что продажи Tesla в порядке, Хусейн указала на то, что бренд компании EV пострадал. Она не упомянула о нацистских приветствиях Маска 20 января, но это, вместе с его ролью в перестановках в федеральном правительстве, заставило многих людей наклеить на бамперы своих автомобилей Tesla наклейки с надписями вроде: "Я приобрел авто до того, как мы узнали, что Илон сошел с ума".

Есть также люди, которые покупают это (автомобили - ред.), потому что Илон сошел с ума, или как они это считают. Итак, да, мы, возможно, потеряли часть продаж слева, но мы получили их справа. Показатели продаж на данный момент сильные. И мы не видим проблем со спросом

- сказал Маск.

Затем Маск продолжил настаивать на том, что торговля акциями Tesla на рекордно высоком уровне означает, что его компания находится в хорошей форме, а показатели продаж очень хорошие, закончив словами: "С ними все в порядке. Не беспокойтесь об этом".

Трудно передать, насколько незрелым было поведение Маска во время интервью тому, кто не видел само видео, полностью доступное на YouTube. Миллиардер с сарказмом высказался о судье, вынесшем решение против него, назвав его "судьей-активистом, который косплеит судью в костюме на Хэллоуин", и пожаловался на "инвесторов-активистов", которые не позволяют ему управлять своей компанией так, как он хочет, перейдя к тому, как он строит "миллионы, а возможно, и миллиарды человекоподобных роботов".

Маск также пожаловался, что ему не нравятся вопросы, которые задает Хусейн, дважды быстро сказав "а теперь давайте двигаться дальше", когда модератор только формулировала вопрос.

Миллиардер часто давал односложные ответы на вопросы, которые ему, скорее всего, не нравились, и делал странно долгие паузы после некоторых вопросов, будто смотря в пространство, как он это иногда делает. Особенно долгая пауза была, когда Маска спросили, жалеет ли он о том, что он пошел в политику. Он назвал возмущение относительно его деструктивной роли в переформатировании правительства "жестокой реакцией антител", терминологией, которую он использовал и раньше.

Я не тот, кто когда-либо совершал насилие. И все же, в отношении моих компаний было совершено массовое насилие. Мне угрожали массовым насилием. Кто эти люди? Для чего они это делают? Насколько они могут быть неправы? Они на неправильной стороне истории - сказал Маск.

Издание напомнило, что Маск - это "тот парень", который дал старт второму сроку Трампа, дважды произнеся приветствие в нацистском стиле, поэтому у него нет реальной опоры, когда дело доходит до "правильной стороны истории". Но миллиардер сказал, что бояться должны не только те, кто нападал на дилерские центры Tesla. Он сказал, что им место в тюрьме, и что любой, кто "финансировал и организовывал их, также отправится в тюрьму".

Когда зашла речь о работе Маска в правительстве, включая способы, которыми его компании получают выгодные опции от власти, он занял еще более оборонительную позицию. Доступ к внутренним механизмам федерального правительства гипотетически предоставил Маску уникальный доступ к строго конфиденциальной информации. Бизнесмен теперь осведомлен относительно настолько секретных данных, что они специально исключены из возможностей предоставления доступа, предусмотренного законом о свободе информации. Потому что если государственный подрядчик точно знает, что знает и правительство, и его конкуренты, он имеет огромное преимущество.

Маск же настаивал на том, что DOGE (Департамент эффективности правительства) был просто советником правительства, неспособным принимать важные решения или диктовать федеральным агентствам, что им следует делать.

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"Мы не диктаторы, мы советники", - сказал Маск. Это противоречит бесчисленным вещам, которые Маск публично заявил на своей странице в соцсети X и на заседаниях правительства. Например, в конце февраля Маск поднялся, чтобы рассказать о том, что он намерен отменить, и предположил, что он сам будет решать, что будет финансироваться из государственных средств. Миллиардер говорил о своих сокращениях в контексте всех допущенных ошибок, признавая, что он совершал ошибки, но они были исправлены.

Так, например, в вопросе USAID, одной из вещей, которую мы случайно отменили очень ненадолго - это была профилактика Эболы. Я думаю, что мы все хотим профилактики Эболы. Поэтому мы немедленно возобновили профилактику Эболы. И не было никаких перерывов. Но нам нужно действовать быстро, если мы хотим достичь сокращения дефицита на 1 триллион долларов в 2026 финансовом году

- сказал Маск на заседании кабинета министров в феврале.

Проблема в том, что Маск не тот, кто должен принимать такие решения. Конгресс выделяет средства на программы, и Маск и его команда DOGE не имеют права отменять что-либо в одностороннем порядке. Олигарх явно знает, что этот образ мышления привел его к неприятностям. И теперь просто манипулирует терминами относительно того, как все работает за закрытыми дверями.

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Модератор также спросила Маска относительно регулирования развития искусственного интеллекта. Миллиардер достаточно скандально призвал к усилению регулирования ИИ и полной паузе во всех исследованиях в 2023 году, пока он тайно работал над своими собственными технологиями ИИ за кулисами. А в этот раз Маск заявил, что слишком много регуляций "является естественным следствием процветания", заявив, что "это происходило на протяжении всей истории".

Когда у вас длительный период процветания без экзистенциальной войны, нет функции, очищающей - от ненужных законов и нормативных актов

- сказал Маск.

Здесь стоит заметить, что это позиция - самого богатого человека в мире и крупного оборонного подрядчика.

Маску также задали вопрос о USAID и недавних комментариях основателя Microsoft Билла Гейтса, который раскритиковал миллиардера за фактическую ликвидацию агентства. Гейтс сказал, что сокращения будут стоить миллионы жизней, что подкреплено исследованиями. Маск назвал Гейтса "лжецом", а затем сказал что-то о покойном сексуальном преступнике Джеффри Эпштейне, что трудно расшифровать и понять.

Кем себя вообразил Билл Гейтс, чтобы делать комментарии о благополучии детей, учитывая, что он [неразборчиво] Джеффри Эпштейн? Я бы не доверил этому парню нянчить моих детей

- сказал Маск под аплодисменты.

Маск сказал, что все "полезные" функции USAID были переданы в Государственный департамент, что это - опять "не его выбор". Миллиардер продолжил настаивать на том, что программы по ВИЧ/СПИДу, которые были сокращены, на самом деле будут продолжаться. А это на самом деле не соответствует действительности.

Маска также спросили о его разговорах с президентом россии владимиром путиным, и он настоял, что не разговаривает с ним. На вопрос об этом Маск ответил: "Я разговаривал с ним по видеосвязи примерно пять лет назад, хотя в конце 2024 Wall Street Journal сообщил, что он "регулярно общался" с российским лидером с 2022 года. Маск в интервью возмутился, что его интервьюер поверил чему-то, опубликованному в Wall Street Journal, назвав издание "худшей газетой в мире".

Напомним

Илон Маск, который потратил около 300 миллионов долларов на поддержку президентской кампании Дональда Трампа и других республиканцев в прошлом году, заявил во вторник, что планирует значительно сократить свои политические расходы в будущем.

Лилия Набока

Лилия Набока

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