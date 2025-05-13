Илона Маска заметили рядом с Дональдом Трампом во время обеда с наследным принцем Саудовской Аравии - ВВС

Предпринимателя и миллиардера Илона Маска, который недавно отказался от своей должности в администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, сфотографировали вместе с главой Белого дома во время встречи с саудовскими чиновниками, включая Мухаммеда бин Салмана, наследного принца, в королевском дворце. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Миллиардер, предприниматель и владелец компаний Tesla и SpaceX был среди высокопоставленных чиновников, которые присоединились к Дональду Трампу на обеде в королевском дворце.

Также присутствовал Сэм Альтман, главный исполнительный директор компании OpenAI, соучредителем которой является также и Илон Маск. Они ведут судебную тяжбу относительно того, чтобы OpenAI стала коммерческой компанией.

Президентский самолет Трампа, Air Force One, сопровождали истребители F-15, когда он приземлился в стране Персидского залива во вторник утром в рамках своей первой во время второй каденции большой зарубежной поездки.

Позже Трампа доставили в королевский дворец Саудовской Аравии на "The Beast", официальном государственном автомобиле президента США, в окружении всадников, которые размахивали флагами США и Саудовской Аравии.

Дополнение

Лидер Сирии Ахмед аль-Шараа предложил президенту США Дональду Трампу отменить санкции в обмен на доступ к природным ресурсам страны и разрешение на возведение Trump Tower в Дамаске.

Илон Маск заявил, что они с Дональдом Трампом соглашаются в 80% вопросов. Маск добавил, что они с Трампом соглашаются относительно "избавления от расточительства и мошенничества в правительстве".