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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна
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CNN: Келлог і Віткофф збираються до Стамбула на очікувані переговори України та рф, можливе приєднання Трампа тисне на путіна

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Ілона Маска помітили поряд з Дональдом Трампом під час обіду із спадкоємним принцем Саудівської Аравії - ВВС

Київ • УНН

 • 2030 перегляди

Ілона Маска помітили з Дональдом Трампом на обіді в королівському палаці Саудівської Аравії разом зі спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом. Також був присутній Сем Альтман з OpenAI.

Ілона Маска помітили поряд з Дональдом Трампом під час обіду із спадкоємним принцем Саудівської Аравії - ВВС

Підприємця та мільярдера Ілона Маска, який нещодавно відмовився від своєї посади в адміністрації президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, сфотографували разом із очільником Білого дому під час зустрічі з саудівськими високопосадовцями, включаючи Мухаммеда бін Салмана, спадкоємного принца, у королівському палаці. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Мільярдер, підприємця та власник компаній Tesla та SpaceX був серед високопосадовців, які приєдналися до Дональда Трампа на обіді у королівському палаці.

Також був присутній Сем Альтман, головний виконавчий директор компанії OpenAI, співзасновником якої є також і Ілон Маск. Вони ведуть судову тяганину щодо того, щоб OpenAI стала комерційною компанією.

Президентський літак Трампа, Air Force One, супроводжували винищувачі F-15, коли він приземлився в країні Перської затоки у вівторок вранці в рамках своєї першої під час другої каденції великої закордонної подорожі.

Пізніше Трампа доставили до королівського палацу Саудівської Аравії на "The Beast", офіційному державному автомобілі президента США, в оточенні вершників, які розмахували прапорами США та Саудівської Аравії.

Доповнення

Лідер Сирії Ахмед аль-Шараа запропонував президенту США Дональду Трампу скасувати санкції в обмін на доступ до природних ресурсів країни та дозвіл на зведення Trump Tower в Дамаску.

Ілон Маск заявив, що вони з Дональдом Трампом погоджуються у 80% питань. Маск додав, що вони з Трампом погоджуються щодо "позбавлення від марнотратства та шахрайства в уряді".

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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