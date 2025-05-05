Маск заявив, що вони із Трампом погоджуються "у 80% випадків"

В останньому інтерв'ю генеральний директор Tesla Ілон Маск, який є старшим радником президента США Дональда Трампа, заявив, що вони з ним погоджуються у 80% питань. Про це пише УНН із посиланням на The Hill.

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Цієї суботи у програмі "Мій погляд з Ларою Трамп" на Fox News невістка президента попросила Маска поміркувати про його стосунки з лідером Сполучених Штатів.

Я справді вважаю президента другом. Я думаю, що він вважає мене другом, і, знаєте, ми дуже добре ладнаємо. Я думаю, що, мабуть, якби ви поставили нам обом однакові запитання у двох різних кімнатах, у 80% випадків ми б отримали однакову відповідь – відповів Маск.

Він додав, що це не означає, що вони завжди погоджуються, проте це відбувається доволі часто. Зокрема Маск наголосив, що вони із Трампом погоджуються щодо "позбавлення від марнотратства та шахрайства в уряді та забезпечення дотримання верховенства права".

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Спеціальний урядовий статус Маска закінчується 30 травня. Наприкінці минулого місяця він повідомив інвесторам Tesla, що планує скоротити час, який він проводить на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE), щоб присвятити більше часу іншим своїм компаніям.

Як зазначає видання, минулого тижня він повідомив журналістам, що планує скоротити свою роботу над DOGE до 1-2 днів на тиждень.

Коли в середу Маска запитали, чи зрештою припинить роботу ця система, він відповів, що це - "на розсуд президента".

Видання також повідомляє, що Трамп "запросив Маска залишитися в Білому домі стільки, скільки він захоче" та додав, що "у якийсь момент він захоче повернутися додому до своїх машин".

Однак між президентом і Маском виникла явна розбіжність у поглядах на нові мита. Маск заявив, що сподівається, що США та Європа зрештою перейдуть до "нульової тарифної ситуації", тоді як Трамп давно підтримує більш протекціоністський підхід до торгівельної політики, - ідеться у публікації.

Ілон Маск: ініціатива DOGE зі скорочення витрат поки що не є успішною, але все попереду