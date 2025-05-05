Маск заявив, що вони із Трампом погоджуються "у 80% випадків"

$41.710.11
47.310.23
ukenru
Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА
Ексклюзив
14:12 • 16538 перегляди

Місія залишитись. Експерт пояснив, чому Дума вдається до маніпуляцій щодо законопроєкту про реформу АРМА

5 травня, 09:24 • 82366 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 08:41 • 76436 перегляди

Курська операція досягла більшості поставлених цілей - Сирський

Ексклюзив
5 травня, 06:29 • 126649 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное

Ексклюзив
5 травня, 06:08 • 133842 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня

3 травня, 09:33 • 160372 перегляди

Україна сподівається прийняти радників з нацбезпеки США, Британії, Франції та ФРН - Зеленський

Ексклюзив
3 травня, 06:30 • 181570 перегляди

Інсульт у дітей: лікар пояснив, як часто виникає та чи можна повністю відновитися після нього

3 травня, 06:01 • 219574 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

2 травня, 18:22 • 111135 перегляди

Зеленський наказав прискорити створення української балістики

2 травня, 18:05 • 104652 перегляди

Кабмін зареєстрував у Раді законопроєкт, необхідний для реалізації мінеральної угоди із США: що він передбачає

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+13°
1.8м/с
68%
746 мм
Популярнi новини

В Ізраїлі погодили активізацію бойових дій проти ХАМАС і мобілізацію резервістів - AP

5 травня, 07:29 • 74140 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 65387 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 57251 перегляди

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 54066 перегляди

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

13:53 • 32234 перегляди
Публікації

Наука, що годує Україну: як розвиток українського тваринництва забезпечує продовольчу безпеку держави?

13:53 • 32637 перегляди

Заборонено в'їзд в Україну: що відомо про ультраправого переможця першого туру виборів у Румунії Сіміона

5 травня, 09:24 • 82375 перегляди

Порушення дихання уві сні: як розпізнати, діагностувати та лікувати апное
Ексклюзив

5 травня, 06:29 • 126657 перегляди

Тиждень глибоких змін і творчих можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 5–11 травня
Ексклюзив

5 травня, 06:08 • 133849 перегляди

Міжнародний день безпілотника: як Україна дронами змінює хід війни

3 травня, 06:01 • 219575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Роберт Фіцо

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Шон Пенн: Трамп, як "ревнивий вбивця", може знищити світ через власні амбіції

5 травня, 08:45 • 54366 перегляди

Леді Гага звернулася до фанатів після спроби теракту на наймасштабнішому концерті співачки в Ріо-де-Жанейро

5 травня, 08:03 • 57546 перегляди

"Громовержці" від Marvel розпочали літній сезон прокату з $162 млн зборів у світі

5 травня, 07:50 • 65681 перегляди

Два мільйони людей відвідали безкоштовний концерт Леді Гаги в Бразилії

4 травня, 16:24 • 31858 перегляди

День Зоряних війн: факти про кіносагу, які вас здивують

4 травня, 04:30 • 49305 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Сухий Су-30

Saab JAS 39 Gripen

F-16 Fighting Falcon

Dassault Rafale

Маск заявив, що вони із Трампом погоджуються "у 80% випадків"

Київ • УНН

 • 3558 перегляди

Ілон Маск заявив, що вони з Дональдом Трампом погоджуються у 80% питань. Маск додав, що вони з Трампом погоджуються щодо "позбавлення від марнотратства та шахрайства в уряді".

Маск заявив, що вони із Трампом погоджуються "у 80% випадків"

В останньому інтерв'ю генеральний директор Tesla Ілон Маск, який є старшим радником президента США Дональда Трампа, заявив, що вони з ним погоджуються у 80% питань. Про це пише УНН із посиланням на The Hill.

Деталі

Цієї суботи у програмі "Мій погляд з Ларою Трамп" на Fox News невістка президента попросила Маска поміркувати про його стосунки з лідером Сполучених Штатів.

Я справді вважаю президента другом. Я думаю, що він вважає мене другом, і, знаєте, ми дуже добре ладнаємо. Я думаю, що, мабуть, якби ви поставили нам обом однакові запитання у двох різних кімнатах, у 80% випадків ми б отримали однакову відповідь 

– відповів Маск.

Він додав, що це не означає, що вони завжди погоджуються, проте це відбувається доволі часто. Зокрема Маск наголосив, що вони із Трампом погоджуються щодо "позбавлення від марнотратства та шахрайства в уряді та забезпечення дотримання верховенства права".

Додатково

Спеціальний урядовий статус Маска закінчується 30 травня. Наприкінці минулого місяця він повідомив інвесторам Tesla, що планує скоротити час, який він проводить на чолі Департаменту ефективності уряду (DOGE), щоб присвятити більше часу іншим своїм компаніям.

Як зазначає видання, минулого тижня він повідомив журналістам, що планує скоротити свою роботу над DOGE до 1-2 днів на тиждень.

Коли в середу Маска запитали, чи зрештою припинить роботу ця система, він відповів, що це - "на розсуд президента".

Видання також повідомляє, що Трамп "запросив Маска залишитися в Білому домі стільки, скільки він захоче" та додав, що "у якийсь момент він захоче повернутися додому до своїх машин".

Однак між президентом і Маском виникла явна розбіжність у поглядах на нові мита. Маск заявив, що сподівається, що США та Європа зрештою перейдуть до "нульової тарифної ситуації", тоді як Трамп давно підтримує більш протекціоністський підхід до торгівельної політики, - ідеться у публікації.

Ілон Маск: ініціатива DOGE зі скорочення витрат поки що не є успішною, але все попереду01.05.25, 14:13 • 12904 перегляди

Альона Уткіна

Альона Уткіна

Новини Світу
Фокс Ньюс
Tesla Inc
Дональд Трамп
Ілон Маск
Сполучені Штати
Brent
$59.99
Bitcoin
$93,773.60
S&P 500
$5,667.40
Tesla
$276.59
Газ TTF
$33.06
Золото
$3,320.61
Ethereum
$1,801.11