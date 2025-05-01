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Ілон Маск: ініціатива DOGE зі скорочення витрат поки що не є успішною, але все попереду

Київ • УНН

 • 5286 перегляди

Ілон Маск заявив, що його ініціатива DOGE, спрямована на скорочення неефективних витрат, поки що не є успішною. Він контролюватиме скорочення витрат бюджету до кінця 2028 року.

Ілон Маск: ініціатива DOGE зі скорочення витрат поки що не є успішною, але все попереду

Американський бізнесмен, очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск заявив, що ініціатива зі скорочення неефективних і витрат федерального США наразі не є успішною. Про це повідомляє Axios, передає УНН.

Деталі

Разом з тим, ініціатива може тривати впродовж наступних чотирьох років президентства Дональда Трампа. За словами Маска, він матиме можливість контролювати скорочення витрат бюджету до кінця 2028 року, а не до 2026 року, як це планувалось раніше.

Попереду ще багато роботи. Це досить складно... Це як: скільки болю готові витримати Кабінет і Конгрес? Це можливо. Але це вимагає вирішення багатьох скарг

– сказав Маск.

Він додав: на його думку, DOGE врешті-решт може досягти 1 трильйона доларів у заощадженнях.

Також Маск заявив, що робота керівника DOGE йому не завжди подобається. Він згадав про спалення електромобілів Tesla, які відбувались не лише в США, а й в інших країнах світу – це була реакція на "торгові війни" Трампа.

Бути під постійними атаками — це не дуже весело. Бачити, як горять автомобілі, — це не весело

 сказав Маск.

Нагадаємо

Рада директорів Tesla активно шукає наступника Ілона Маска, обговорюючи це з ним та залучаючи рекрутингові агенції. Крім цього, розглядається питання про додавання незалежного директора до ради.

Євген Устименко

Євген Устименко

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