Ілон Маск: ініціатива DOGE зі скорочення витрат поки що не є успішною, але все попереду
Київ • УНН
Ілон Маск заявив, що його ініціатива DOGE, спрямована на скорочення неефективних витрат, поки що не є успішною. Він контролюватиме скорочення витрат бюджету до кінця 2028 року.
Американський бізнесмен, очільник Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілон Маск заявив, що ініціатива зі скорочення неефективних і витрат федерального США наразі не є успішною. Про це повідомляє Axios, передає УНН.
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Разом з тим, ініціатива може тривати впродовж наступних чотирьох років президентства Дональда Трампа. За словами Маска, він матиме можливість контролювати скорочення витрат бюджету до кінця 2028 року, а не до 2026 року, як це планувалось раніше.
Попереду ще багато роботи. Це досить складно... Це як: скільки болю готові витримати Кабінет і Конгрес? Це можливо. Але це вимагає вирішення багатьох скарг
Він додав: на його думку, DOGE врешті-решт може досягти 1 трильйона доларів у заощадженнях.
Також Маск заявив, що робота керівника DOGE йому не завжди подобається. Він згадав про спалення електромобілів Tesla, які відбувались не лише в США, а й в інших країнах світу – це була реакція на "торгові війни" Трампа.
Бути під постійними атаками — це не дуже весело. Бачити, як горять автомобілі, — це не весело
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Рада директорів Tesla активно шукає наступника Ілона Маска, обговорюючи це з ним та залучаючи рекрутингові агенції. Крім цього, розглядається питання про додавання незалежного директора до ради.