Илон Маск: инициатива DOGE по сокращению расходов пока что не является успешной, но все впереди

Американский бизнесмен, глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что инициатива по сокращению неэффективных и расходов федерального США пока не является успешной. Об этом сообщает Axios, передает УНН.

Детали

Вместе с тем, инициатива может продлиться в течение следующих четырех лет президентства Дональда Трампа. По словам Маска, у него будет возможность контролировать сокращение расходов бюджета до конца 2028 года, а не до 2026 года, как это планировалось ранее.

Впереди еще много работы. Это довольно сложно... Это как: сколько боли готовы выдержать Кабинет и Конгресс? Это возможно. Но это требует решения многих жалоб – сказал Маск.

Он добавил: по его мнению, DOGE в конце концов может достичь 1 триллиона долларов в сбережениях.

Также Маск заявил, что работа руководителя DOGE ему не всегда нравится. Он упомянул о сожжении электромобилей Tesla, которые происходили не только в США, но и в других странах мира – это была реакция на "торговые войны" Трампа.

Быть под постоянными атаками — это не очень весело. Видеть, как горят автомобили, — это не весело сказал Маск.

Напомним

Совет директоров Tesla активно ищет преемника Илона Маска, обсуждая это с ним и привлекая рекрутинговые агентства. Кроме этого, рассматривается вопрос о добавлении независимого директора в совет.