Илон Маск: инициатива DOGE по сокращению расходов пока что не является успешной, но все впереди
Киев • УНН
Илон Маск заявил, что его инициатива DOGE, направленная на сокращение неэффективных расходов, пока что не является успешной. Он будет контролировать сокращение расходов бюджета до конца 2028 года.
Американский бизнесмен, глава Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск заявил, что инициатива по сокращению неэффективных и расходов федерального США пока не является успешной. Об этом сообщает Axios, передает УНН.
Детали
Вместе с тем, инициатива может продлиться в течение следующих четырех лет президентства Дональда Трампа. По словам Маска, у него будет возможность контролировать сокращение расходов бюджета до конца 2028 года, а не до 2026 года, как это планировалось ранее.
Впереди еще много работы. Это довольно сложно... Это как: сколько боли готовы выдержать Кабинет и Конгресс? Это возможно. Но это требует решения многих жалоб
Он добавил: по его мнению, DOGE в конце концов может достичь 1 триллиона долларов в сбережениях.
Также Маск заявил, что работа руководителя DOGE ему не всегда нравится. Он упомянул о сожжении электромобилей Tesla, которые происходили не только в США, но и в других странах мира – это была реакция на "торговые войны" Трампа.
Быть под постоянными атаками — это не очень весело. Видеть, как горят автомобили, — это не весело
Напомним
Совет директоров Tesla активно ищет преемника Илона Маска, обсуждая это с ним и привлекая рекрутинговые агентства. Кроме этого, рассматривается вопрос о добавлении независимого директора в совет.