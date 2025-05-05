Маск заявил, что они с Трампом соглашаются "в 80% случаев"

В последнем интервью генеральный директор Tesla Илон Маск, который является старшим советником президента США Дональда Трампа, заявил, что они с ним соглашаются в 80% вопросов. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Детали

В эту субботу в программе "Мой взгляд с Ларой Трамп" на Fox News невестка президента попросила Маска поразмышлять о его отношениях с лидером Соединенных Штатов.

Я действительно считаю президента другом. Я думаю, что он считает меня другом, и, знаете, мы очень хорошо ладим. Я думаю, что, пожалуй, если бы вы задали нам обоим одинаковые вопросы в двух разных комнатах, в 80% случаев мы бы получили одинаковый ответ – ответил Маск.

Он добавил, что это не означает, что они всегда соглашаются, однако это происходит довольно часто. В частности Маск подчеркнул, что они с Трампом соглашаются по поводу "избавления от расточительства и мошенничества в правительстве и обеспечения соблюдения верховенства права".

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Специальный правительственный статус Маска заканчивается 30 мая. В конце прошлого месяца он сообщил инвесторам Tesla, что планирует сократить время, которое он проводит во главе Департамента эффективности правительства (DOGE), чтобы посвятить больше времени другим своим компаниям.

Как отмечает издание, на прошлой неделе он сообщил журналистам, что планирует сократить свою работу над DOGE до 1-2 дней в неделю.

Когда в среду Маска спросили, прекратит ли в конце концов работу эта система, он ответил, что это - "на усмотрение президента".

Издание также сообщает, что Трамп "пригласил Маска остаться в Белом доме столько, сколько он захочет" и добавил, что "в какой-то момент он захочет вернуться домой к своим машинам".

Однако между президентом и Маском возникло явное расхождение во взглядах на новые пошлины. Маск заявил, что надеется, что США и Европа в конце концов перейдут к "нулевой тарифной ситуации", тогда как Трамп давно поддерживает более протекционистский подход к торговой политике, говорится в публикации.

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