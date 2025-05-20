Крупнейший инвестор Tesla сбросил крупный пакет акций автопроизводителя, призывая к распродаже
Киев • УНН
Росс Гербер, известный инвестор Tesla, продал более 26 000 акций компании, ссылаясь на проблемы с автопилотом, падением продаж и жесткой конкуренцией. Он не верит в позитивные изменения для Tesla.
Рос Гербер, давний инвестор Tesla, известный "медвежьим" стилем заработка на фондовом рынке (так называемые "медведи" - это инвесторы, которые зарабатывают на падении котировок), сбросил значительный пакет акций американского производителя электромобилей в первом квартале. Об этом пишет Business Insider, передает УНН.
Детали
Последний квартальный отчет фирмы Гербера, Gerber-Kawasaki Wealth and Investment Management, показывает, что инвестор подкрепил свои недавние "медвежьи взгляды" на Tesla большим объемом продаж, избавившись более 26 000 акций, или чуть более 10% доли фирмы. Это была его самая большая продажа акций в квартале, показывает отчет фирмы 13F.
Не понятно, когда именно в течение квартала фирма Гербера осуществила эту транзакцию. Однако после падения акций Tesla на 35% за первые три месяца года, бумаги изменили курс во втором квартале и выросли на 52% с минимумов в апреле.
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Это движение было вызвано заявлением генерального директора компании Илона Маска о том, что он уйдет из Департамента эффективности правительства. Акции также подскочили на фоне более широкого ралли, поскольку последние недели сдерживающие факторы пошлин ослабли.
Акции автопроизводителя все еще ниже примерно на 29% от своих максимумов в конце 2024 года.
В недавнем интервью Гербер сказал Business Insider, что его не волнуют последние события, поддержавшие цены акций Tesla. Уход Илона Маска из DOGE и прогресс в торговле между США и Китаем - это позитивные силы, сказал Гербер. Но ни одна из этих новостей не меняет того, что он считает фундаментальными проблемами, которые стоят перед компанией.
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По мнению Гербера, у Tesla сейчас три основные проблемы:
- анонсированное автопроизводителем полностью беспилотное вождение "не работает", пользователи сообщают об ошибках в реализации технологии. Tesla уже столкнулась с исками, связанными с ее технологией FSD.
- Люди стали меньше покупать Tesla. Компания продала 128 100 автомобилей в США за первый квартал, что на 8,6% меньше, чем продажи прошлого года, и на 21% меньше, чем годом ранее. На европейских рынках продажи упали на целых 81% по сравнению с предыдущим месяцем.
- Tesla сталкивается с жесткой конкуренцией, пытаясь развернуть свой бизнес Robotaxi.
Поскольку перечисленные проблемы являются системными, они приведут к ухудшению положения дел в компании, считает один из крупнейших ее инвесторов.
Напомним
Cybertruck от Tesla переживает кризис. Автопроизводитель все еще сидит на тонне старых запасов, которые он сейчас сильно уценивает, и сокращает производство, чтобы попытаться избежать еще большего накопления запасов