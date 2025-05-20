Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

Рос Гербер, давній інвестор Tesla, відомий "ведмежим" стилем заробітку на фондовому ринку (так звані "ведмеді" - це інвестори, які заробляють на падінні котирувань), скинув значний пакет акцій американського виробника електромобілів у першому кварталі. Про це пише Business Insider, передає УНН.

Деталі

Останній квартальний звіт фірми Гербера, Gerber-Kawasaki Wealth and Investment Management, показує, що інвестор підкріпив свої недавні "ведмежі погляди" на Tesla великим обсягом продажів, позбувшись понад 26 000 акцій, або трохи більше 10% частки фірми. Це був його найбільший продаж акцій у кварталі, показує звіт фірми 13F.

Не зрозуміло, коли саме впродовж кварталу фірма Гербера здійснила цю трансакцію. Однак після падіння акцій Tesla на 35% за перші три місяці року, папери змінили курс у другому кварталі та зросли на 52% з мінімумів у квітні.

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Цей рух був викликаний заявою генерального директора компанії Ілона Маска про те, що він піде з Департаменту ефективності уряду. Акції також підскочили на тлі ширшого ралі, оскільки останні тижні стримуючі фактори мит ослабли.

Акції автовиробника все ще нижчі приблизно на 29% від своїх максимумів наприкінці 2024 року.

У недавньому інтерв'ю Гербер сказав Business Insider, що його не хвилюють останні події, що підтримали ціни акцій Tesla. Відхід Ілона Маска з DOGE та прогрес у торгівлі між США та Китаєм — це позитивні сили, сказав Гербер. Але жодна з цих новин не змінює того, що він вважає фундаментальними проблемами, які постають перед компанією.

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На думку Гербера, у Tesla зараз три основні проблеми:

анонсоване автовиробником повністю безпілотне водіння "не працює", користувачі повідомляють про помилки в реалізації технології. Tesla вже зіткнулася з позовами, пов'язаними з її технологією FSD.

Люди стали менше купувати Tesla. Компанія продала 128 100 автомобілів у США за перший квартал, що на 8,6% менше, ніж продажі минулого року, і на 21% менше, ніж роком раніше. На європейських ринках продажі впали на цілих 81%, порівняно з попереднім місяцем.

Tesla стикається з жорсткою конкуренцією, намагаючись розгорнути свій бізнес Robotaxi.

Оскільки перераховані проблеми є системними, вони призведуть до погіршення стану справ у компанії, вважає один з найбільших її інвесторів.

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