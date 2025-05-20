Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

$41.580.08
46.860.41
ukenru
Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"
Ексклюзив
07:47 • 2686 перегляди

Знижка в 50% на добровільну сплату штрафу від ТЦК: в Міноборони повідомили, коли з’явиться можливість оплати через "Резерв+"

05:58 • 40805 перегляди

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

19 травня, 19:07 • 44945 перегляди

Меморандум про мир між Україною та рф передбачатиме припинення вогню - Зеленський

19 травня, 17:40 • 111384 перегляди

росія і Україна негайно розпочнуть переговори про завершення війни - Трамп

Ексклюзив
19 травня, 15:26 • 78064 перегляди

Нардеп Кузьміних "втік" від судового засідання у відрядження за кордон

19 травня, 12:24 • 210477 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

Ексклюзив
19 травня, 09:06 • 119790 перегляди

Спалах гепатиту А в Києві: зареєстровано вже понад 70 випадків

19 травня, 09:01 • 326487 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

Ексклюзив
19 травня, 08:32 • 97061 перегляди

ТОП причин обрати заняття спортом на свіжому повітрі

Ексклюзив
19 травня, 08:30 • 79099 перегляди

Українські науковці зберегли унікальну породу корів - шароле: худобу евакуювали з фронтової зони на Львівщину

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+16°
4.5м/с
42%
744мм
Популярнi новини

На Київщині дві дівчини-підлітки влаштували жорстку бійку в електричці: поліція розслідує пригоду

19 травня, 22:31 • 38900 перегляди

Прикордонники "Шквалу" показали, як дронами ефектно розбили росіян на Луганщині: деталі операції

19 травня, 22:56 • 28239 перегляди

ЄС схвалить 17-й пакет санкцій проти рф у вівторок, під прицілом тіньовий флот та енергетика - глава МЗС Естонії

19 травня, 23:48 • 33222 перегляди

Британія, Канада та Франція погрожують Ізраїлю санкціями через новий наступ на Газу: Нетаньяху вже відреагував

20 травня, 01:41 • 32396 перегляди

Над Україною за ніч знешкодили 93 зі 108 ворожих дронів

05:59 • 14538 перегляди
Публікації

Спроба привласнити "логотип Apple" або хто стоїть за мережею "Ябко" та її податковими боргами

05:58 • 40805 перегляди

Егоїстичні інтереси правлять світом.

19 травня, 15:32 • 80686 перегляди

ВАКС призначив засідання по справі про конфіскацію квартири родини міністра Коваля: чи стане це лише першим кроком?

19 травня, 13:42 • 106773 перегляди

Останній дзвінок 2025 року: коли почнуться літні канікули у школах

19 травня, 12:24 • 210477 перегляди

Вибори в Польщі: що відомо про фаворитів і чого очікувати Україні

19 травня, 09:01 • 326487 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джей Ді Венс

Дональд Трамп

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Румунія

Київ

Рим

Реклама
УНН Lite

Сімейна справа: Сара Мішель Геллар підтвердила участь дітей акторів оригінального серіалу "Баффі" у рімейку шоу

07:01 • 10164 перегляди

Чи можна затримати фільм на митниці: режисер Вес Андерсон висміяв ідею Трампа про мита на фільми, зняті за кордоном

19 травня, 14:25 • 48279 перегляди

Каньє Вест знову в центрі скандалу: новий альбом репера злили в мережу, а гроші пообіцяли передати музею Голокосту

19 травня, 14:09 • 47689 перегляди

Як готувати крупи і не зіпсувати: пропорції, час і лайфхаки

19 травня, 10:11 • 133591 перегляди

Декілька простих рецептів солодощів, які можна зробити з волоського горіха

17 травня, 15:00 • 137204 перегляди
Актуальне

ЗРК Бук

Telegram

Вибори

Рейс 17 Malaysia Airlines

Boeing 747

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

Київ • УНН

 • 2486 перегляди

Рос Гербер, відомий інвестор Tesla, продав понад 26 000 акцій компанії, посилаючись на проблеми з автопілотом, падінням продажів та жорсткою конкуренцією. Він не вірить у позитивні зміни для Tesla.

Найбільший інвестор Tesla скинув великий пакет акцій автовиробника, закликаючи до розпродажу

Рос Гербер, давній інвестор Tesla, відомий "ведмежим" стилем заробітку на фондовому ринку (так звані "ведмеді" - це інвестори, які заробляють на падінні котирувань), скинув значний пакет акцій американського виробника електромобілів у першому кварталі. Про це пише Business Insider, передає УНН.

Деталі

Останній квартальний звіт фірми Гербера, Gerber-Kawasaki Wealth and Investment Management, показує, що інвестор підкріпив свої недавні "ведмежі погляди" на Tesla великим обсягом продажів, позбувшись понад 26 000 акцій, або трохи більше 10% частки фірми. Це був його найбільший продаж акцій у кварталі, показує звіт фірми 13F.

Не зрозуміло, коли саме впродовж кварталу фірма Гербера здійснила цю трансакцію. Однак після падіння акцій Tesla на 35% за перші три місяці року, папери змінили курс у другому кварталі та зросли на 52% з мінімумів у квітні.

Tesla майже не відчує впливу мит Трампа на автопром - Newsweek 16.05.25, 17:31 • 1945 переглядiв

Цей рух був викликаний заявою генерального директора компанії Ілона Маска про те, що він піде з Департаменту ефективності уряду. Акції також підскочили на тлі ширшого ралі, оскільки останні тижні стримуючі фактори мит ослабли.

Акції автовиробника все ще нижчі приблизно на 29% від своїх максимумів наприкінці 2024 року.

У недавньому інтерв'ю Гербер сказав Business Insider, що його не хвилюють останні події, що підтримали ціни акцій Tesla. Відхід Ілона Маска з DOGE та прогрес у торгівлі між США та Китаєм — це позитивні сили, сказав Гербер. Але жодна з цих новин не змінює того, що він вважає фундаментальними проблемами, які постають перед компанією.

Кожне друге авто з пробігом до 5 років - електрокар: Tesla у топі рейтингу за місяць16.05.25, 09:23 • 2593 перегляди

На думку Гербера, у Tesla зараз три основні проблеми:

  • анонсоване автовиробником повністю безпілотне водіння "не працює", користувачі повідомляють про помилки в реалізації технології. Tesla вже зіткнулася з позовами, пов'язаними з її технологією FSD.
    • Люди стали менше купувати Tesla. Компанія продала 128 100 автомобілів у США за перший квартал, що на 8,6% менше, ніж продажі минулого року, і на 21% менше, ніж роком раніше. На європейських ринках продажі впали на цілих 81%, порівняно з попереднім місяцем.
      • Tesla стикається з жорсткою конкуренцією, намагаючись розгорнути свій бізнес Robotaxi.

        Оскільки перераховані проблеми є системними, вони призведуть до погіршення стану справ у компанії, вважає один з найбільших її інвесторів.

        Нагадаємо

        Cybertruck від Tesla переживає кризу. Автовиробник все ще сидить на тонні старих запасів, які він зараз сильно уцінює, і скорочує виробництво, щоб спробувати уникнути ще більшого накопичення запасів

        Лілія Набока

        Лілія Набока

        ЕкономікаТехнології
        Tesla Cybertruck
        Tesla Inc
        Ілон Маск
        Китай
        Сполучені Штати
        Brent
        $65.55
        Bitcoin
        $105,030.50
        S&P 500
        $5,957.61
        Tesla
        $341.13
        Газ TTF
        $35.69
        Золото
        $3,224.89
        Ethereum
        $2,542.19