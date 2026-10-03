У Києві змінили правила руху мостами через Дніпро під час тривоги - де є обмеження
Київ • УНН
На Південному та Подільсько-Воскресенському мостах запровадили 15-хвилинні обмеження під час тривоги. Інші мости працюють без змін.
У Києві оновили правила руху мостами під час повітряної тривоги. Про те, які будуть обмеження, повідомили у КМВА 3 жовтня, пише УНН.
Деталі
За інформацією КМВА щодо обмеження руху транспорту мостами через річку Дніпро під час повітряної тривоги:
- Південний міст – під час повітряної тривоги рух з лівого на правий берег здійснюється без обмежень. Водночас рух із правого на лівий берег обмежується на 15 хвилин від моменту оголошення сигналу повітряної тривоги, після чого відновлюється. Виїзд на міст у напрямку з правого на лівий берег здійснюється зі сторони Столичного шосе, Наддніпрянського шосе та автовокзалу «Видубичі»;
- Подільсько-Воскресенський міст – у разі оголошення або відбою повітряної тривоги рух транспорту припиняється в обох напрямках на 15 хвилин. Після цього рух відновлюється в повному обсязі;
- Північний міст – рух без обмежень;
- Дарницький міст – рух без обмежень;
- Міст Патона – рух без обмежень;
- Міст Метро – рух без обмежень.
"Просимо враховувати зазначену інформацію під час планування поїздок", - зазначили у КМВА.
Доповнення
Це сталося після кількох ворожих влучань у Південний та Північний мости у Києві. Черговий удар рф вранці 3 жовтня залишив двох постраждалих.
Удар рф по Північному мосту в Києві: двоє людей постраждали03.10.26, 13:15 • 2154 перегляди