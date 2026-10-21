"Разрушительная сила" Эль-Ниньо может привести к рекордному повышению температуры в Тихом океане — ООН
Киев • УНН
ВМО прогнозирует чрезвычайно сильный Эль-Ниньо с пиком в декабре. Явление может привести к наводнениям, засухам и голоду для 50 млн человек.
Как сообщили в среду представители ООН, погодное явление "Эль-Ниньо" может вызвать рекордное повышение температуры океана в Тихом океане. Оно движется по планете, словно "разрушительный шар", и приводит к наводнениям и засухам, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Согласно новому сезонному прогнозу Всемирной метеорологической организации (ВМО), явление "Эль-Ниньо" достигнет чрезвычайной силы: в период с ноября по январь температура в центральной части Тихого океана превысит норму примерно на 3,8 градуса по Цельсию, а пик придется на декабрь.
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"В наших архивах еще не было показателя 3,8. Во время предыдущих рекордных проявлений "Эль-Ниньо" мы фиксировали значения около 3 градусов, что уже имело очень серьезные последствия во всем мире. Итак, мы вышли за пределы этого уровня", — отметила генеральный секретарь ВМО Селеста Сауло.
"Эль-Ниньо" — это теплая фаза естественного цикла "Эль-Ниньо — Южная осцилляция"; это климатическое явление, влияющее на погоду во всем мире.
Обычно оно приводит к повышению глобальной температуры и нарушению режима осадков в крупных регионах: в одних местах возникают засухи, а в других — сильные ливни.
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Это естественное климатическое явление, не вызванное изменением климата. Однако глобальное потепление может сделать "Эль-Ниньо" более интенсивным.
По данным ВМО, экстремальные погодные условия, связанные с "Эль-Ниньо", могут усилить нагрузку на жилищный сектор, системы водоснабжения и санитарии, а также на сферу здравоохранения. В частности, с ноября на юге Африки возрастает риск наводнений.
В Юго-Восточной Азии, как отмечает ВМО, более теплые условия и дефицит осадков могут негативно повлиять на сельское хозяйство и водоснабжение, тогда как в Латинской Америке, наоборот, ожидается увеличение количества осадков.
ВМО и заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер призвали к срочным мерам по подготовке.
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"Это "Эль-Ниньо" — настоящий гигант, настоящий "разрушительный шар". Оно пройдет по Латинской Америке, Восточной и Южной Африке, Азии и тихоокеанскому региону, принеся экстремальную жару, засухи и наводнения", — заявил Флетчер, предупредив о масштабных гуманитарных последствиях.
По его словам, около 50 миллионов человек могут столкнуться с усугублением проблемы голода.