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Мощное явление Эль-Ниньо в этом году ещё больше усугубляет и без того сложное положение наиболее уязвимых стран, представители которых участвуют в проходящих на этой неделе переговорах COP31. Пока эти переговоры не дают оснований надеяться на выделение средств, которые этим странам срочно необходимы для ограничения масштабов ущерба, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Воздействие Эль-Ниньо — природного погодного явления — усиливается антропогенным изменением климата. Ожидается, что нынешний эпизод станет одним из самых мощных за всю историю наблюдений, а своего пика достигнет в начале 2027 года.

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СМИ отмечает, что это явление уже привело к сокращению урожаев кукурузы в Центральной Америке, вылова анчоусов в Перу, а также производства риса и сахарного тростника в Азии. Тем временем синоптики прогнозируют засухи и наводнения в странах Восточной Африки.

В Организации Объединённых Наций отмечают: оказать помощь сейчас значительно дешевле, чем ждать, пока последствия Эль-Ниньо проявятся в полном объёме. В то же время относительно состоятельные государства, ограниченные внутриполитическими факторами и ростом инфляции, не спешат увеличивать объёмы помощи.

По данным ООН, развивающимся странам необходимо около 300 миллиардов долларов в год для адаптации к последствиям изменения климата и подготовки к будущим климатическим угрозам. Однако в 2024 году они получили лишь 30 миллиардов долларов из государственных источников и около 6 миллиардов — из частных.

Во время сложных переговоров по финансированию на конференции COP31 в турецком городе Анталья из проекта итогового соглашения было исключено положение, на котором настаивали развивающиеся страны. Они стремились закрепить понимание того, что ранее согласованная цель — утроить финансирование мер по адаптации — на практике будет означать выделение не менее 120 миллиардов долларов в год.

Среди договорённостей, достигнутых в ходе переговоров, которые должны завершиться в пятницу, есть значительно более скромные соглашения — в частности, предоставление грантов на сумму около 50 миллионов долларов такими странами, как Испания и Германия.

Это лишь ничтожная доля тех средств, которые, по оценкам экспертов, могут понадобиться.

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Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Альваро Ларио заявил, что, согласно анализу организации, из-за Эль-Ниньо мировая экономика может потерять до 11 триллионов долларов дохода в течение ближайших нескольких лет.

Масштабы нынешнего явления Эль-Ниньо также изменили характер дискуссий об обеспечении климатической устойчивости стран: теперь внимание всё больше сосредотачивается на насущных проблемах, таких как продовольственная безопасность. "Здесь вы всё чаще слышите о безопасности и продовольственной безопасности как о главной проблеме стран", — сказал Кавех Захеди, директор Управления по изменению климата, биоразнообразию и окружающей среде Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

Более высокие цены на продукты питания могут подтолкнуть домохозяйства к менее питательной пище, вынудить фермеров употреблять семена, предназначенные для следующего сезона, или продавать скот, что наносит ущерб средствам к существованию на долгие годы.

"Эль-Ниньо угрожает самым необходимым вещам, от которых зависят люди: еде на столе, чистой воде и безопасным средствам к существованию", — сказал Александр Де Кроо, администратор Программы развития Организации Объединённых Наций.

Он подчеркнул необходимость действовать сейчас.

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"У нас есть предупреждение, и мы знаем, что ранние действия могут защитить миллионы людей и сэкономить миллиарды долларов", — сказал он. "Люди, сталкивающиеся с этими рисками, не могут позволить себе медлить".

В отчёте ПРООН от 10 ноября говорится, что защита уязвимых домохозяйств может стоить до 36 миллиардов долларов по сравнению с 73 миллиардами долларов, если правительства будут ждать, пока будет нанесён ущерб.

Среди наиболее уязвимых — беженцы.

Антон Леис Гарсия, помощник Верховного комиссара по операциям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, заявил, что многие из них столкнулись с «двойной несправедливостью», поскольку бежали от конфликта, но столкнулись с наводнениями или другими экстремальными погодными условиями.

По данным УВКБ ООН, из 117 миллионов вынужденно перемещённых лиц в мире 90 миллионов находятся в странах, сталкивающихся с экстремальными погодными явлениями.

После глобального сокращения зарубежной помощи, вызванного выходом крупнейшего донора, Соединённых Штатов, при президенте Дональде Трампе, Гарсия сказал, что в этом году УВКБ ООН профинансировано лишь на треть.