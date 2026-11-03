Мощное Эль-Ниньо может повысить инфляцию в США на 1 процентный пункт в 2027 году — ФРС

Сильное потепление вод Тихого океана, известное как Эль-Ниньо, может ускорить инфляцию в США в 2027 году, одновременно способствуя росту занятости. Об этом свидетельствует исследование Федерального резервного банка Сан-Франциско, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

По оценкам экономистов, погодное явление могло повысить уровень потребительских цен примерно на 0,3 процентного пункта в течение апреля–июля 2026 года.

Исследователи ожидают, что этот эффект исчезнет к концу года. Однако если в 2027 году Эль-Ниньо сменится Ла-Ниньей, дополнительное ценовое давление может увеличить инфляцию по индексу PCE на 1 процентный пункт.

Как погодные явления влияют на экономику

Эль-Ниньо изменяет погодные условия, влияя на стоимость продуктов питания, услуг и экономическую активность.

В то же время анализ предыдущих циклов показал, что на второй год после начала Эль-Ниньо занятость обычно растёт, а безработица снижается.

Учёные предупреждают, что результаты не являются точным прогнозом. Исследование охватывает лишь 22 эпизода Эль-Ниньо с 1950-х годов, причём нынешнее явление может оказаться сильнее всех предыдущих в выборке.

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