Потужне Ель-Ніньйо може підвищити інфляцію в США на 1 відсотковий пункт у 2027 році – ФРС
Київ • УНН
ФРБ Сан-Франциско прогнозує можливе зростання інфляції у США на 1 пункт у 2027 році через зміну Ель-Ніньйо на Ла-Нінью. Водночас зайнятість може зрости.
Сильне потепління вод Тихого океану, відоме як Ель-Ніньйо, може прискорити інфляцію у США у 2027 році, водночас сприяючи зростанню зайнятості. Про це свідчить дослідження Федерального резервного банку Сан-Франциско, повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
За оцінками економістів, погодне явище могло підвищити рівень споживчих цін приблизно на 0,3 відсоткового пункту протягом квітня–липня 2026 року.
Дослідники очікують, що цей ефект зникне до кінця року. Однак якщо у 2027 році Ель-Ніньйо зміниться на Ла-Нінью, додатковий ціновий тиск може збільшити інфляцію за індексом PCE на 1 відсотковий пункт.
Як погодні явища впливають на економіку
Ель-Ніньйо змінює погодні умови, впливаючи на вартість продуктів харчування, послуг та економічну активність.
Водночас аналіз попередніх циклів показав, що на другий рік після початку Ель-Ніньйо зайнятість зазвичай зростає, а безробіття знижується.
Науковці застерігають, що результати не є точним прогнозом. Дослідження охоплює лише 22 епізоди Ель-Ніньйо з 1950-х років, причому нинішнє явище може виявитися сильнішим за всі попередні у вибірці.
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