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The Guardian
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Парникові гази в атмосфері досягли історичного максимуму: в ООН попередили про наслідки на століття

Київ • УНН

 • 272 перегляди

У 2025 році рівні CO₂, метану й закису азоту сягнули історичного максимуму. В ООН попередили про посилення потепління на століття.

Парникові гази в атмосфері досягли історичного максимуму: в ООН попередили про наслідки на століття

Концентрація парникових газів у атмосфері досягла історичного максимуму. В ООН попереджають, що подальше накопичення цих речовин посилюватиме глобальне потепління, а його наслідки можуть відчуватися протягом століть, повідомляє УНН із посиланням на новий бюлетень Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), оприлюднений 27 жовтня.

За даними організації, у 2025 році концентрація вуглекислого газу (CO₂) досягла 426,8 частки на мільйон, що становить 153% від доіндустріального рівня 1750 року. Тим часом концентрація метану зросла до 1948 часток на мільярд, або 267% від доіндустріального показника, а закису азоту - до 339,1 частки на мільярд, що відповідає 126% від рівня 1750 року.

Деталі

"Черговий рік, черговий рекорд. Парникові гази утримують в атмосфері безпрецедентну кількість тепла, створюючи умови для більш екстремальних погодних явищ і пов'язаних із ними ризиків для економіки та суспільства", - заявила заступниця генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

За її словами, останні 11 років стали найтеплішими за всю історію спостережень, і ця тенденція, ймовірно, збережеться. Через тривалий час перебування вуглекислого газу в атмосфері його вплив на клімат відчуватиметься не лише десятиліттями, а й століттями.

В організації також звернули увагу на прискорення темпів накопичення CO₂. З 1960-х років середньорічні темпи зростання його концентрації потроїлися. Якщо тоді показник становив близько 0,8 частки на мільйон на рік, то у 2011-2020 роках він зріс до 2,4. Лише за період із 2024 до 2025 року концентрація вуглекислого газу збільшилася ще на 2,8 частки на мільйон.

Старша наукова співробітниця ВМО Оксана Тарасова пояснила, що певне уповільнення темпів зростання порівняно з попереднім роком пов'язане з відновленням здатності наземних екосистем поглинати вуглець та скороченням викидів унаслідок природних пожеж після потужного кліматичного явища Ель-Ніньйо у 2023-2024 роках. Вона також попередила, що концентрація CO₂ продовжить зростати у 2026 році через використання викопного палива та розвиток нового потужного Ель-Ніньйо, яке може вплинути на природні механізми поглинання вуглецю.

Крім того, вчені висловлюють занепокоєння через накопичення інших газів, зокрема гексафториду сірки, який використовується в електроенергетиці та може зберігатися в атмосфері понад тисячу років.

Контекст

Новий звіт ВМО оприлюднили напередодні кліматичної конференції ООН COP31, яка відбудеться 9-20 листопада 2026 року в турецькій Антальї. Очікується, що одним із головних питань стане реалізація міжнародних зобов'язань зі скорочення викидів парникових газів та стримування глобального потепління.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що в найближчі п’ять років середня температура на Землі може вперше перевищити поріг у 2°C. Причина – рекордна концентрація вуглекислого газу в атмосфері.

Олександра Василенко

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