У найближчі п’ять років середня температура на Землі може вперше перевищити поріг у 2°C - FT
Київ • УНН
Глобальна температура може тимчасово перевищити 2°C вже в найближчі п'ять років. Причина – рекордна концентрація вуглекислого газу в атмосфері.
Середня температура на Землі може тимчасово перевищити поріг у 2°C вже протягом наступних п’яти років. Про це повідомляє Financial Times, пише УНН.
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Як повідомляється, вчені очікують, що підвищення температури майже до позначки 2°C матиме низку наслідків, включно з падінням врожайності та вразливістю більш ніж третини населення світу до впливу екстремальної спеки.
Втім, за інформацією, це не порушує мети Паризької угоди 2015 року щодо обмеження потепління з доіндустріальних часів до рівня значно нижчого за 2°C, а бажано - 1,5°C, на тлі того, що граничне значення зазвичай вимірюється впродовж щонайменше двох десятиліть.
Однак, застерігають у ВМО, тимчасове перевищення глобальної температури на 2°C може відбутися вже найближчим часом. Причина — рекордно висока концентрація вуглекислого газу в атмосфері, яка сягнула найвищого рівня за останні 800 тисяч років. Саме парникові гази залишаються основним рушієм кліматичних змін, наголошують в організації.
За даними дослідження, річні температури в період з 2025 по 2029 рік будуть на 1,2-1,9 °C вищими за середній показник за 1850-1900 роки, а п'ятирічне середнє значення, ймовірно, перевищить 1,5 °C.
Адам Скейф із Центру Хедлі Метеорологічного бюро заявив, що прогнози агентства ООН, яке збирає глобальні, регіональні та національні набори даних, "шокують", через те, що вони показують, що роки, в які підвищення температури перевищувало 1,5°C, тепер стануть "звичайним явищем".
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За даними Європейського агентства зі спостереження "Коперник", принаймні один із наступних п'яти років, найімовірніше, буде теплішим за рекордний 2024 рік, коли середня температура поверхні Землі була на 1,6 °C вищою за доіндустріальний рівень.
"Є ймовірність, що в найближчі п'ять років усе може дуже швидко потеплішати", - каже Леон Хермансон, старший науковий співробітник Метеобюро. "Це не те, чого хтось хоче бачити, але це те, що нам каже наука".
Звіт ВМО є консенсусним прогнозом, що ґрунтується на даних глобальних агентств з моніторингу клімату, які використовують комп'ютерні моделі, розроблені інститутами, зокрема Барселонським суперкомп'ютерним центром, Канадським центром моделювання та аналізу клімату, Німецькою службою погоди.
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Раніше повідомлялося, що вчені попереджають, що навіть обмеження глобального потепління до 1,5°C не зупинить підвищення рівня моря. Щоб уповільнити процес, потрібно знизити температуру нижче поточних показників.