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В ближайшие пять лет средняя температура на Земле может впервые превысить порог в 2°C - FT

Киев • УНН

 • 164 просмотра

Глобальная температура может временно превысить 2°C уже в ближайшие пять лет. Причина – рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере.

В ближайшие пять лет средняя температура на Земле может впервые превысить порог в 2°C - FT

Средняя температура на Земле может временно превысить порог в 2°C уже в течение следующих пяти лет. Об этом сообщает Financial Times, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, ученые ожидают, что повышение температуры почти до отметки 2°C будет иметь ряд последствий, включая падение урожайности и уязвимость более трети населения мира к воздействию экстремальной жары.

Впрочем, по информации, это не нарушает цели Парижского соглашения 2015 года по ограничению потепления с доиндустриальных времен до уровня значительно ниже 2°C, а желательно - 1,5°C, на фоне того, что  предельное значение обычно измеряется в течение не менее двух десятилетий.

Однако, предостерегают во ВМО, временное превышение глобальной температуры на 2°C может произойти уже в ближайшее время. Причина — рекордно высокая концентрация углекислого газа в атмосфере, которая достигла самого высокого уровня за последние 800 тысяч лет. Именно парниковые газы остаются основным двигателем климатических изменений, отмечают в организации.

По данным исследования, годовые температуры в период с 2025 по 2029 год будут на 1,2-1,9 °C выше среднего показателя за 1850-1900 годы, а пятилетнее среднее значение, вероятно, превысит 1,5 °C.

Адам Скейф из Центра Хедли Метеорологического бюро заявил, что прогнозы агентства ООН, которое собирает глобальные, региональные и национальные наборы данных, "шокируют", из-за того, что они показывают, что годы, в которые повышение температуры превышало 1,5°C, теперь станут "обычным явлением". 

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По данным Европейского агентства по наблюдению "Коперник", по крайней мере один из следующих пяти лет, скорее всего, будет теплее рекордного 2024 года, когда средняя температура поверхности Земли была на 1,6 °C выше доиндустриального уровня.

"Есть вероятность, что в ближайшие пять лет все может очень быстро потеплеть", - говорит Леон Хермансон, старший научный сотрудник Метеобюро. "Это не то, чего кто-то хочет видеть, но это то, что нам говорит наука".

Отчет ВМО является консенсусным прогнозом, основанным на данных глобальных агентств по мониторингу климата, которые используют компьютерные модели, разработанные институтами, в частности Барселонским суперкомпьютерным центром, Канадским центром моделирования и анализа климата, Немецкой службой погоды.

После 10 самых теплых лет в истории наблюдений не наблюдается никаких признаков передышки в ближайшие годы, а это означает, что негативное влияние на нашу экономику, нашу повседневную жизнь, наши экосистемы и нашу планету будет усиливаться

- заявил заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

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Напомним

Ранее сообщалось, что ученые предупреждают, что даже ограничение глобального потепления до 1,5°C не остановит повышение уровня моря. Чтобы замедлить процесс, нужно снизить температуру ниже текущих показателей.

Алина Волянская

Алина Волянская

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