Парниковые газы в атмосфере достигли исторического максимума: в ООН предупредили о последствиях на столетия

Концентрация парниковых газов в атмосфере достигла исторического максимума. В ООН предупреждают, что дальнейшее накопление этих веществ будет усиливать глобальное потепление, а его последствия могут ощущаться на протяжении столетий, сообщает УНН со ссылкой на новый бюллетень Всемирной метеорологической организации (ВМО), обнародованный 27 октября.

По данным организации, в 2025 году концентрация углекислого газа (CO₂) достигла 426,8 части на миллион, что составляет 153% от доиндустриального уровня 1750 года. Тем временем концентрация метана выросла до 1948 частей на миллиард, или 267% от доиндустриального показателя, а закиси азота — до 339,1 части на миллиард, что соответствует 126% от уровня 1750 года.

Детали

"Очередной год, очередной рекорд. Парниковые газы удерживают в атмосфере беспрецедентное количество тепла, создавая условия для более экстремальных погодных явлений и связанных с ними рисков для экономики и общества", — заявила заместитель генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

По ее словам, последние 11 лет стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, и эта тенденция, вероятно, сохранится. Из-за длительного времени пребывания углекислого газа в атмосфере его влияние на климат будет ощущаться не только десятилетиями, но и столетиями.

В организации также обратили внимание на ускорение темпов накопления CO₂. С 1960-х годов среднегодовые темпы роста его концентрации утроились. Если тогда показатель составлял около 0,8 части на миллион в год, то в 2011–2020 годах он вырос до 2,4. Только за период с 2024 по 2025 год концентрация углекислого газа увеличилась еще на 2,8 части на миллион.

Старшая научная сотрудница ВМО Оксана Тарасова объяснила, что некоторое замедление темпов роста по сравнению с предыдущим годом связано с восстановлением способности наземных экосистем поглощать углерод и сокращением выбросов вследствие природных пожаров после мощного климатического явления Эль-Ниньо в 2023–2024 годах. Она также предупредила, что концентрация CO₂ продолжит расти в 2026 году из-за использования ископаемого топлива и развития нового мощного Эль-Ниньо, которое может повлиять на природные механизмы поглощения углерода.

Кроме того, ученые выражают обеспокоенность из-за накопления других газов, в частности гексафторида серы, который используется в электроэнергетике и может сохраняться в атмосфере более тысячи лет.

Контекст

Новый отчет ВМО обнародовали накануне климатической конференции ООН COP31, которая состоится 9–20 ноября 2026 года в турецкой Анталье. Ожидается, что одним из главных вопросов станет выполнение международных обязательств по сокращению выбросов парниковых газов и сдерживанию глобального потепления.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в ближайшие пять лет средняя температура на Земле может впервые превысить порог в 2°C. Причина — рекордная концентрация углекислого газа в атмосфере.