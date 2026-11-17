Понад 916 тисяч людей загинули у світі внаслідок екстремальних погодних явищ за останні 30 років. За цей час стихійні лиха завдали збитків на 4,3 трлн євро та зачепили 5,5 млрд людей. Про це свідчать дані Індексу кліматичних ризиків, пише УНН.

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За 30 років у світі сталося майже 10 тисяч штормів, хвиль спеки, повеней та інших стихійних лих. Вони зачепили 5,5 мільярда людей і завдали збитків приблизно на 4,3 трлн євро, підрахували експерти.

До 20 країн, які найбільше постраждали у 1996–2025 роках, увійшли чотири держави ЄС: Італія, Франція, Греція та Іспанія. У Німеччині за ці 30 років від екстремальних погодних явищ, за оцінками організації, загинули 33 тисячі людей, а економіка країни зазнала збитків на 121 млрд євро з урахуванням інфляції.

Автори дослідження попередили, що кількість жертв і сума збитків зростатимуть, якщо не відбудуться фундаментальні зміни в політиці захисту клімату. Експертка Germanwatch Вера Кюнцель заявила, що уряд Німеччини не виконав своєї обіцянки щороку виділяти на ці цілі з бюджету 6 млрд євро.

Вона також висловила жаль через те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не приїхав на міжнародну кліматичну конференцію COP31, яка проходить у турецькій Анталії.

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