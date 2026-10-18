росіяни атакували критичну інфраструктуру Дніпра та чотири райони області - є поранені

росіяни ввечері у суботу, 17 жовтня, атакували об’єкт критичної інфраструктури у Дніпрі. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, інформує УНН.

За його словами, за попередньою інформацією, загиблих та поранених немає.

Тим часом в ДСНС розповіли, що упродовж дня росіяни понад 30 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини.

На Нікопольщині поранені 3 людей, пошкоджено приватні оселі, дитячий садок та інфраструктуру. У Синельниківському районі через влучання в приватний будинок спалахнула пожежа, також пошкодження є у Дніпровському та Криворізькому районах. Пожежі ліквідовані