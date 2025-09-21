Российская армия атаковала четыре района Днепропетровщины: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

$41.250.00
Эксклюзив
21 сентября, 12:26 • 12978 просмотра
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
21 сентября, 07:39 • 24987 просмотра
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 39406 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
20 сентября, 15:23 • 42562 просмотра
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
20 сентября, 10:19 • 51251 просмотра
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
20 сентября, 08:41 • 75214 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
20 сентября, 04:00 • 83478 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 62610 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 57777 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 50730 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Премьер Британии Стармер готовится объявить о признании Палестины: детали21 сентября, 09:59 • 5270 просмотра
Демченко о ситуации в Сумской области: активность рф существенно уменьшилась21 сентября, 10:11 • 5540 просмотра
российского генерала лапина уволили из армии: какую новую должность он получил21 сентября, 10:36 • 12608 просмотра
По линии границы с беларусью какой-либо активности нет - Госпогранслужба21 сентября, 11:10 • 4868 просмотра
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины15:52 • 19186 просмотра
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Эксклюзив
21 сентября, 05:00 • 39406 просмотра
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни20 сентября, 18:15 • 32292 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака20 сентября, 08:41 • 75214 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto20 сентября, 04:00 • 83478 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 88714 просмотра
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 70054 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 88712 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 40058 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 40335 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 42036 просмотра
Российская армия атаковала четыре района Днепропетровщины: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

Киев • УНН

 • 26 просмотра

Российская армия обстреляла Никопольский, Синельниковский, Днепровский и Павлоградский районы, ранив двух человек. Повреждены жилые дома, инфраструктура, детский сад и автомобили.

Российская армия атаковала четыре района Днепропетровщины: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

В течение дня российская армия атаковала Никопольский, Синельниковский, Днепровский и Павлоградский районы. Пострадали два человека, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Детали

По данным ОВА, оккупанты продолжили обстрелы Никопольщины с дронов и артиллерии. Под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Мировская громады. В результате атаки пострадал 68-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, будет лечиться амбулаторно.

В регионе зафиксированы повреждения четырех частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. Также задело газопровод.

Также россияне нанесли удары по Маломихайловской громаде на Синельниковщине, применив авиабомбы. Там ранения получила 76-летняя женщина. Разрушениям подверглись детский сад, гаражи и частные дома.

Напомним 

Ночью 20 сентября российская ракета попала в жилую многоэтажку в Днепре. В результате удара известно о 26 пострадавших и 1 погибшем. 

оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине - спикер ОСГВ "Днепр" Трегубов21.09.25, 12:36 • 3692 просмотра

Вероника Марченко

ОбществоВойна в Украине
Сергей Лысак
Днепропетровская область
Синельниково
Днепр
Павлоград