Российская армия атаковала четыре района Днепропетровщины: есть пострадавшие и разрушения - ОВА

В течение дня российская армия атаковала Никопольский, Синельниковский, Днепровский и Павлоградский районы. Пострадали два человека, повреждены жилые дома и инфраструктура. Об этом пишет УНН со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Детали

По данным ОВА, оккупанты продолжили обстрелы Никопольщины с дронов и артиллерии. Под ударом оказались районный центр, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская и Мировская громады. В результате атаки пострадал 68-летний мужчина. Ему оказали медицинскую помощь, будет лечиться амбулаторно.

В регионе зафиксированы повреждения четырех частных домов, нескольких хозяйственных построек и автомобиля. Также задело газопровод.

Также россияне нанесли удары по Маломихайловской громаде на Синельниковщине, применив авиабомбы. Там ранения получила 76-летняя женщина. Разрушениям подверглись детский сад, гаражи и частные дома.

Напомним

Ночью 20 сентября российская ракета попала в жилую многоэтажку в Днепре. В результате удара известно о 26 пострадавших и 1 погибшем.

