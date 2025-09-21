оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине - спикер ОСГВ "Днепр"

В Днепропетровской области атаки россиян достаточно часты. Они в основном происходят через границу Донецкой области, но есть и попытки закрепления разной успешности. Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

На вопрос, что представляет собой так называемая серая зона на территории региона, Трегубов ответил: "Здесь есть нюансы, которые я бы не хотел комментировать, но если в целом, то серая зона представляет собой местность относительно открытую, через которую россияне пытаются каждый день пролезть непосредственно на украинскую территорию. Там проблема в том, что Днепропетровская область достаточно открыта, поэтому там для россиян может не так удобно лезть, как, например, где-то, где больше лесопосадок".

Пользоваться им осталось не очень много. Ведь скоро будут голые деревья, поэтому они пытаются использовать этот момент, эту возможность для того, чтобы активно реализовать эту возможность, которую пока что погода и природа позволяет. В целом в Днепропетровской области атаки достаточно частые, атаки в основном происходят через границу Донецкой области, но есть и попытки закрепления разной успешности. Другое дело, насколько долго будут эти попытки закрепления, но здесь мы не будем ничего рассказывать и анонсировать. Посмотрим, как оно само будет - добавил Трегубов.

26 августа Генштаб сообщал, что Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине.