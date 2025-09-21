оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине - спикер ОСГВ "Днепр"

$41.250.00
Никаких утечек из "Дії": в Минцифре объяснили, что произошло
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Зеленский заявил, что подписал три пакета санкций: на кого они направлены
Зеленский подтвердил, что встретится с Трампом на следующей неделе
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Украинские F-16 уничтожили большинство ракет Х-101 во время ночной атаки РФ: Воздушные силы показали эффектные кадры
Сербия провела масштабный военный парад с российской и китайской техникой
ISW: Путин через кремлевских инсайдеров пытается запугать Украину и Запад
Оккупанты требуют уменьшить употребление украинского языка на временно оккупированных территориях - ЦНС
В сеть слили личные данные около 20 млн украинцев - нардеп Федиенко
День мира в мире и Украине: какие шаги были предприняты за год для наступления мира
Трамп установил "плату" в 100 тыс. долларов за рабочие визы США для иностранцев: преимущества, недостатки, подводные камни
Солнечное затмение 21 сентября: вопросы и ответы и прогноз для всех знаков Зодиака
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джо Байден
Си Цзиньпин
Масуд Пезешкиан
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Нью-Йорк
Европа
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
Фокс Ньюс
Truth Social
МиГ-31
Ми-8
Шахед-136

оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине - спикер ОСГВ "Днепр"

Киев • УНН

 • 50 просмотра

Спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов сообщил, что российские атаки на Днепропетровщину часты, в основном через границу Донецкой области. Оккупанты пытаются пролезть через открытую местность, используя погодные условия.

оккупанты пытаются закрепиться на Днепропетровщине - спикер ОСГВ "Днепр"

В Днепропетровской области атаки россиян достаточно часты. Они в основном происходят через границу Донецкой области, но есть и попытки закрепления разной успешности. Об этом заявил спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.

Подробности

На вопрос, что представляет собой так называемая серая зона на территории региона, Трегубов ответил: "Здесь есть нюансы, которые я бы не хотел комментировать, но если в целом, то серая зона представляет собой местность относительно открытую, через которую россияне пытаются каждый день пролезть непосредственно на украинскую территорию. Там проблема в том, что Днепропетровская область достаточно открыта, поэтому там для россиян может не так удобно лезть, как, например, где-то, где больше лесопосадок".

Пользоваться им осталось не очень много. Ведь скоро будут голые деревья, поэтому они пытаются использовать этот момент, эту возможность для того, чтобы активно реализовать эту возможность, которую пока что погода и природа позволяет. В целом в Днепропетровской области атаки достаточно частые, атаки в основном происходят через границу Донецкой области, но есть и попытки закрепления разной успешности. Другое дело, насколько долго будут эти попытки закрепления, но здесь мы не будем ничего рассказывать и анонсировать. Посмотрим, как оно само будет

- добавил Трегубов.

Дополнение

26 августа Генштаб сообщал, что Силы обороны остановили продвижение россиян и продолжают контролировать село Запорожское на Днепропетровщине.

Анна Мурашко

ОбществоВойна в Украине
Государственная граница Украины
Донецкая область
Днепропетровская область