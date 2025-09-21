окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині - речник ОСУВ "Дніпро" Трегубов

$41.250.00
48.780.00
ukenru
07:39 • 3996 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
05:00 • 16693 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 29252 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 43690 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 43637 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 62654 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 74102 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 59679 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 55445 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 48648 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
61%
756мм
Популярнi новини
Українські F-16 знищили більшість ракет Х-101 під час нічної атаки рф: Повітряні сили показали ефектні кадриVideo20 вересня, 23:52 • 15850 перегляди
Сербія провела масштабний військовий парад із російською та китайською технікоюVideo21 вересня, 03:36 • 6542 перегляди
ISW: путін через кремлівських інсайдерів намагається залякати Україну та Захід04:19 • 12804 перегляди
Окупанти вимагають зменшити вживання української мови на тимчасово окупованих територіях - ЦНС06:03 • 4354 перегляди
У мережу злили особисті дані близько 20 млн українців - нардеп Федієнко 06:10 • 13140 перегляди
Публікації
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
Ексклюзив
05:00 • 16696 перегляди
Трамп встановив "плату" 100 тис. доларів за робочі візи США для іноземців: переваги, недоліки, підводні камені20 вересня, 18:15 • 23657 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку 20 вересня, 08:41 • 62655 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto20 вересня, 04:00 • 74102 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 76118 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джо Байден
Сі Цзіньпін
Масуд Пезешкіян
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Нью-Йорк
Європа
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 63884 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 76118 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 34697 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 35925 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 37887 перегляди
Актуальне
Fox News
Truth Social
МіГ-31
Мі-8
Шахед-136

окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині - речник ОСУВ "Дніпро" Трегубов

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російські атаки на Дніпропетровщину часті, здебільшого через кордон Донецької області. Окупанти намагаються пролізти через відкриту місцевість, використовуючи погодні умови.

окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині - речник ОСУВ "Дніпро" Трегубов

В Дніпропетровській області атаки росіян досить часті. Вони здебільшого відбуваються через кордон Донецької області, але є й спроби закріплення різної успішності. Про це заявив речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Деталі

На запитання, що являє собою так звана сіра зона на території регіону, Трегубов відповів: "Тут є нюанси, які б я не хотів коментувати, але якщо в цілому, то сіра зона являє собою місцевість відносно відкриту через яку росіяни намагаються кожного дня пролізти безпосередньо на українську територію. Там проблема в тому, що Дніпропетровська область достатньо відкрита, тому там для росіян може не так зручно лізти, як, наприклад, десь, де більше лісопосадок".

Користуватися їм залишилося не дуже багато. Адже скоро будуть голі дерева, тому вони намагаються використати цей момент, цю можливість для того, щоб активно реалізувати цю можливість, яку поки що погода та природа дозволяє. В цілому в Дніпропетровській області атаки досить такі часті, атаки здебільшого відбуваються через кордон Донецької області, але є й спроби закріплення різної успішності. Інша справа наскільки на довго будуть ці спроби закріплення, але тут ми не будемо нічого оповідати й анонсувати. Подивимося, як воно саме буде

- додав Трегубов.

Доповнення

26 серпня Генштаб повідомляв, що Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщині.

Анна Мурашко

СуспільствоВійна в Україні
Державний кордон України
Донецька область
Дніпропетровська область