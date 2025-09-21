окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині - речник ОСУВ "Дніпро" Трегубов
Київ • УНН
Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив, що російські атаки на Дніпропетровщину часті, здебільшого через кордон Донецької області. Окупанти намагаються пролізти через відкриту місцевість, використовуючи погодні умови.
Деталі
На запитання, що являє собою так звана сіра зона на території регіону, Трегубов відповів: "Тут є нюанси, які б я не хотів коментувати, але якщо в цілому, то сіра зона являє собою місцевість відносно відкриту через яку росіяни намагаються кожного дня пролізти безпосередньо на українську територію. Там проблема в тому, що Дніпропетровська область достатньо відкрита, тому там для росіян може не так зручно лізти, як, наприклад, десь, де більше лісопосадок".
Користуватися їм залишилося не дуже багато. Адже скоро будуть голі дерева, тому вони намагаються використати цей момент, цю можливість для того, щоб активно реалізувати цю можливість, яку поки що погода та природа дозволяє. В цілому в Дніпропетровській області атаки досить такі часті, атаки здебільшого відбуваються через кордон Донецької області, але є й спроби закріплення різної успішності. Інша справа наскільки на довго будуть ці спроби закріплення, але тут ми не будемо нічого оповідати й анонсувати. Подивимося, як воно саме буде
Доповнення
26 серпня Генштаб повідомляв, що Сили оборони зупинили просування росіян і продовжують контролювати село Запорізьке на Дніпропетровщині.