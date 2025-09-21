$41.250.00
Ексклюзив
21 вересня, 12:26 • 13002 перегляди
Осіннє рівнодення 22 вересня: його значення та прогноз для всіх знаків Зодіаку
21 вересня, 07:39 • 25015 перегляди
Жодних витоків із "Дії": в Мінцифрі пояснили, що відбулося
Ексклюзив
21 вересня, 05:00 • 39441 перегляди
День миру у світі та Україні: які кроки були зроблені за рік для настання миру
20 вересня, 15:23 • 42584 перегляди
Зеленський заявив, що підписав три пакети санкцій: на кого вони спрямовані
20 вересня, 13:11 • 52751 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
20 вересня, 10:19 • 51265 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
20 вересня, 08:41 • 75222 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 83485 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 62615 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 57782 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини: є постраждалі та руйнування - ОВА

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Російська армія обстріляла Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський та Павлоградський райони, поранивши двох людей. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, дитячий садок та автомобілі.

Російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини: є постраждалі та руйнування - ОВА

Протягом дня російська армія атакувала Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський та Павлоградський райони. Постраждали двоє людей, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Про це пише УНН із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Деталі

За даними ОВА, окупанти продовжили обстріли Нікопольщини з дронів та артилерії. Під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Внаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

У регіоні зафіксовані пошкодження чотирьох приватних будинків, кількох господарських споруд та автомобіля. Також зачепило газогін.

Також росіяни завдали ударів по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині, застосувавши авіабомби. Там поранення отримала 76-річна жінка. Руйнувань зазнали дитячий садок, гаражі та приватні оселі.

Нагадаємо 

Вночі 20 вересня російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок удару відомо про 26 постраждалих та 1 загиблого. 

окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині - речник ОСУВ "Дніпро" Трегубов21.09.25, 12:36 • 3694 перегляди

Вероніка Марченко

СуспільствоВійна в Україні
Сергій Лисак
Дніпропетровська область
Синельникове
Дніпро (місто)
Павлоград