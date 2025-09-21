Російська армія атакувала чотири райони Дніпропетровщини: є постраждалі та руйнування - ОВА
Київ • УНН
Російська армія обстріляла Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський та Павлоградський райони, поранивши двох людей. Пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, дитячий садок та автомобілі.
Протягом дня російська армія атакувала Нікопольський, Синельниківський, Дніпровський та Павлоградський райони. Постраждали двоє людей, пошкоджені житлові будинки та інфраструктура. Про це пише УНН із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
Деталі
За даними ОВА, окупанти продовжили обстріли Нікопольщини з дронів та артилерії. Під ударом опинилися районний центр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська та Мирівська громади. Внаслідок атаки постраждав 68-річний чоловік. Йому надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
У регіоні зафіксовані пошкодження чотирьох приватних будинків, кількох господарських споруд та автомобіля. Також зачепило газогін.
Також росіяни завдали ударів по Маломихайлівській громаді на Синельниківщині, застосувавши авіабомби. Там поранення отримала 76-річна жінка. Руйнувань зазнали дитячий садок, гаражі та приватні оселі.
Нагадаємо
Вночі 20 вересня російська ракета влучила в житлову багатоповерхівку в Дніпрі. Внаслідок удару відомо про 26 постраждалих та 1 загиблого.
окупанти намагаються закріпитися на Дніпропетровщині - речник ОСУВ "Дніпро" Трегубов21.09.25, 12:36 • 3694 перегляди