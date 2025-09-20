26 людей постраждали від російської атаки у Дніпрі: нові кадри наслідків
Київ • УНН
У Дніпрі 26 постраждалих внаслідок нічної масованої атаки РФ, 14 госпіталізовано. 55-річний чоловік з опіками 70% тіла перебуває у тяжкому стані, також є один загиблий.
Уже 26 постраждалих у Дніпрі внаслідок нічної масованої атаки рф, повідомив у суботу голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.
Збільшилась кількість постраждалих внаслідок масованої атаки на область. Наразі у Дніпрі 26 потерпілих. 14 перебувають у лікарні, решта будуть оговтуватися вдома. У тяжкому стані 55-річний чоловік. В нього опіки 70% тіла. За його життя борються медики
З його слів, наразі триває ліквідація наслідків.
У Нацполіції, показавши нові кадри наслідків, вказали, що 20 вересня війська рф здійснили масований повітряний удар по Дніпру. Виникли пожежі. Пошкоджень зазнав багатоповерховий житловий будинок. Також пошкоджені приватні домівки людей, господарські споруди та гаражі. Є руйнування на території підприємств. Через ворожих обстріл безпілотниками та ракетами у Дніпрі відомо про одного загиблого.
Унаслідок ворожого обстрілу в Павлограді на Дніпропетровщині, повідомили у поліції, зазнало пошкоджень одне з підприємств. На території об’єкта виникла пожежа. Про постраждалих інформація не надходила.
