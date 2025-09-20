26 человек пострадали от российской атаки в Днепре: новые кадры последствий

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 16610 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 28078 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 35355 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 30188 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 36868 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49608 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 30292 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40795 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 40076 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 50728 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярные новости
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 11151 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 15685 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 16157 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 15046 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 6558 просмотра
публикации
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 16609 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 34990 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49607 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40794 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 68258 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Виталий Ким
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Киевская область
Днепр
Реклама
УНН Lite
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 36854 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 34980 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 18370 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 21360 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 23925 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-101
БМ-21 «Град»

26 человек пострадали от российской атаки в Днепре: новые кадры последствий

Киев • УНН

 • 18 просмотра

В Днепре 26 пострадавших в результате ночной массированной атаки РФ, 14 госпитализированы. 55-летний мужчина с ожогами 70% тела находится в тяжелом состоянии, также есть один погибший.

26 человек пострадали от российской атаки в Днепре: новые кадры последствий

Уже 26 пострадавших в Днепре в результате ночной массированной атаки РФ, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Увеличилось количество пострадавших в результате массированной атаки на область. Сейчас в Днепре 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики

- написал Лысак.

По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий. 

В Нацполиции, показав новые кадры последствий, указали, что 20 сентября войска РФ совершили массированный воздушный удар по Днепру. Возникли пожары. Повреждения получил многоэтажный жилой дом. Также повреждены частные дома людей, хозяйственные постройки и гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Из-за вражеских обстрелов беспилотниками и ракетами в Днепре известно об одном погибшем.

В результате вражеского обстрела в Павлограде на Днепропетровщине, сообщили в полиции, пострадало одно из предприятий. На территории объекта возник пожар. О пострадавших информация не поступала.

российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА20.09.25, 07:40 • 6604 просмотра

Юлия Шрамко

Война в Украине
Сергей Лысак
Национальная полиция Украины
Днепр
Павлоград