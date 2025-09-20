26 человек пострадали от российской атаки в Днепре: новые кадры последствий
Киев • УНН
В Днепре 26 пострадавших в результате ночной массированной атаки РФ, 14 госпитализированы. 55-летний мужчина с ожогами 70% тела находится в тяжелом состоянии, также есть один погибший.
Уже 26 пострадавших в Днепре в результате ночной массированной атаки РФ, сообщил в субботу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.
Увеличилось количество пострадавших в результате массированной атаки на область. Сейчас в Днепре 26 пострадавших. 14 находятся в больнице, остальные будут приходить в себя дома. В тяжелом состоянии 55-летний мужчина. У него ожоги 70% тела. За его жизнь борются медики
По его словам, сейчас продолжается ликвидация последствий.
В Нацполиции, показав новые кадры последствий, указали, что 20 сентября войска РФ совершили массированный воздушный удар по Днепру. Возникли пожары. Повреждения получил многоэтажный жилой дом. Также повреждены частные дома людей, хозяйственные постройки и гаражи. Есть разрушения на территории предприятий. Из-за вражеских обстрелов беспилотниками и ракетами в Днепре известно об одном погибшем.
В результате вражеского обстрела в Павлограде на Днепропетровщине, сообщили в полиции, пострадало одно из предприятий. На территории объекта возник пожар. О пострадавших информация не поступала.
