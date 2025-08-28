За прошедшие сутки враг атаковал Днепропетровщину, возникли возгорания и разрушения нескольких предприятий

Атаку захватчики направили на Никопольщину, а также Межевскую и Петропавловскую общины Синельниковщины, Днепропетровщины. Спасатели тушили пожары, возникшие в результате удара ВС РФ.

Передает УНН со ссылкой на страницу Сергея Лысака, руководителя ОВА Днепропетровщины и ГСЧС Украины.

Детали

Военные силы РФ атаковали два района Днепропетровщины.

По данным ОВА:

Никопольский район пострадал от FPV-дронов и РСЗО "Град".

Также досталось райцентру в Мировской общине. Сергей Лысак сообщал, что на этой территории специалисты выясняют последствия.

Кроме того, громко было также в Межевской и Петропавловской общинах Синельниковщины, куда россияне направили БПЛА.

Произошло несколько возгораний. Повреждения зафиксированы на двух сельхозпредприятиях. Изуродованы также летняя кухня на частном подворье, здание и 4 машины.

По данным ГСЧС Украины, на территории Межевской и Петропавловской общин Синельниковского района., возникли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали.

Но указано также о последствиях: повреждены два сельскохозяйственных предприятия и транспортные средства.

Напомним

В результате удара российских войск 29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.

Спасатели ГСЧС и полиция Киева работают над ликвидацией последствий очередного обстрела столицы.

Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло до 45 человек.