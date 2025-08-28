$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 10928 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 46464 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 29894 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 53867 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 141326 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 84860 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 52490 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 65545 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 51753 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 48379 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
За прошедшие сутки враг атаковал Днепропетровщину, возникли возгорания и разрушения нескольких предприятий

Киев • УНН

 • 30 просмотра

За прошедшие сутки враг атаковал Днепропетровщину, вызвав возгорания и разрушения на нескольких предприятиях. Пострадали Никопольский, Межевский и Петропавловский районы, зафиксированы повреждения сельхозпредприятий, зданий и транспортных средств.

За прошедшие сутки враг атаковал Днепропетровщину, возникли возгорания и разрушения нескольких предприятий

Атаку захватчики направили на Никопольщину, а также Межевскую и Петропавловскую общины Синельниковщины, Днепропетровщины. Спасатели тушили пожары, возникшие в результате удара ВС РФ.

Передает УНН со ссылкой на страницу Сергея Лысака, руководителя ОВА Днепропетровщины и ГСЧС Украины.

Детали

Военные силы РФ атаковали два района Днепропетровщины.

По данным ОВА:

Никопольский район пострадал от FPV-дронов и РСЗО "Град".

Также досталось райцентру в Мировской общине. Сергей Лысак сообщал, что на этой территории специалисты выясняют последствия. 

Кроме того, громко было также в Межевской и Петропавловской общинах Синельниковщины, куда россияне направили БПЛА. 

Произошло несколько возгораний. Повреждения зафиксированы на двух сельхозпредприятиях. Изуродованы также летняя кухня на частном подворье, здание и 4 машины.

По данным ГСЧС Украины, на территории Межевской и Петропавловской общин Синельниковского района., возникли пожары, которые чрезвычайники оперативно ликвидировали. 

Но указано также о последствиях: повреждены два сельскохозяйственных предприятия и транспортные средства.

Напомним

В результате удара российских войск 29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.

Спасатели ГСЧС и полиция Киева работают над ликвидацией последствий очередного обстрела столицы

Число пострадавших от российской атаки на Киев возросло до 45 человек.

Игорь Тележников

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сергей Лысак
Винницкая область
Днепропетровская область
Синельниково
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев