росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11 • 46425 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 29862 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 53830 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 141272 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 84845 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 52480 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 65537 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 51749 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 48376 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
Минулої доби ворог атакував Дніпропетровщину, виникли загоряння та руйнування декількох підприємств

Київ • УНН

 • 18 перегляди

Минулої доби ворог атакував Дніпропетровщину, спричинивши загоряння та руйнування на декількох підприємствах. Постраждали Нікопольський, Межівський та Петропавлівський райони, зафіксовано пошкодження сільгосппідприємств, будівель та транспортних засобів.

Минулої доби ворог атакував Дніпропетровщину, виникли загоряння та руйнування декількох підприємств

Атаку загарбники спрямували на Нікопольщину, також Межівську та Петропавлівську громади Синельниківщини, Дніпропетровщини. Рятувальники гасили пожежі, які виникли внаслідок удару зс рф.

Передає УНН із посиланням на сторінку Сергія Лисака, керівника ОВА Дніпропетровщини та ДСНС України.

Деталі

Військові сили рф атакували два райони Дніпропетровщини.

За даними ОВА:

Нікопольський район постраждав від fpv-дронів та РСЗВ "Град".

Також дісталося райцентру у Мирівській громаді. Сергій Лисак повідомляв, що на цій території фахівці з'ясовують наслідки. 

Крім того, гучно було також у Межівській і Петропавлівській громадах Синельниківщини, куди росіяни скерували БпЛА. 

Сталося декілька займань. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосппідприємствах. Понівечені також літня кухня на приватному подвір'ї, будівля та 4 машини.

За даними ДСНС України, на території Межівської та Петропавлівської громад Синельниківського району., виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували. 

Але вказано також про наслідки: пошкоджені два сільськогосподарські підприємства й транспортні засоби.

Нагадаємо

Внаслідок удару російських військ 29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС та поліція Києва працюють над ліквідацією наслідків чергового обстрілу столиці

Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.

Ігор Тележніков

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Сергій Лисак
Вінницька область
Дніпропетровська область
Синельникове
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ