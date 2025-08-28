Минулої доби ворог атакував Дніпропетровщину, виникли загоряння та руйнування декількох підприємств

Атаку загарбники спрямували на Нікопольщину, також Межівську та Петропавлівську громади Синельниківщини, Дніпропетровщини. Рятувальники гасили пожежі, які виникли внаслідок удару зс рф.

Передає УНН із посиланням на сторінку Сергія Лисака, керівника ОВА Дніпропетровщини та ДСНС України.

Деталі

Військові сили рф атакували два райони Дніпропетровщини.

За даними ОВА:

Нікопольський район постраждав від fpv-дронів та РСЗВ "Град".

Також дісталося райцентру у Мирівській громаді. Сергій Лисак повідомляв, що на цій території фахівці з'ясовують наслідки.

Крім того, гучно було також у Межівській і Петропавлівській громадах Синельниківщини, куди росіяни скерували БпЛА.

Сталося декілька займань. Пошкодження зафіксовані на двох сільгосппідприємствах. Понівечені також літня кухня на приватному подвір'ї, будівля та 4 машини.

За даними ДСНС України, на території Межівської та Петропавлівської громад Синельниківського району., виникли пожежі, які надзвичайники оперативно ліквідували.

Але вказано також про наслідки: пошкоджені два сільськогосподарські підприємства й транспортні засоби.

Нагадаємо

Внаслідок удару російських військ 29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

Рятувальники ДСНС та поліція Києва працюють над ліквідацією наслідків чергового обстрілу столиці.

Кількість постраждалих від російської атаки на Київ зросла до 45 осіб.