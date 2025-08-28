армія рф вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

У четвер, 28 серпня, 29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання внаслідок удару російських військ. Про це інформує перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна, передає УНН.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків - йдеться у дописі.

"Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила", - додала Заболотна.

