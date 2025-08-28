армія рф вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

$41.400.03
48.270.21
ukenru
04:08 • 3054 перегляди
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
00:34 • 21335 перегляди
Масована атака рф на Київ: четверо загиблих, понад 20 поранених, серед них діти, численні пожежі та руйнування
27 серпня, 17:11 • 37559 перегляди
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10 • 23887 перегляди
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38 • 45847 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47 • 127997 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29 • 79923 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09 • 48951 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13 • 63956 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
27 серпня, 11:12 • 50719 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0м/с
96%
754мм
Популярнi новини
Ворожий дрон впав у двір житлового будинку в Києві - Кличко27 серпня, 19:59 • 21142 перегляди
Мережею шириться фото БпЛА "Гербера", який впав поблизу житлових будинків Києва 27 серпня, 20:53 • 27401 перегляди
Німеччина видала ордери на арешт шести українців у справі про атаку на "Північні потоки" 27 серпня, 22:32 • 19315 перегляди
Сі Цзіньпінь провів наймасштабнішу за пів століття "чистку" серед генералів КНР23:52 • 6382 перегляди
Невідомі дрони атакували російські НПЗ: що відомоVideo01:25 • 13788 перегляди
Публікації
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки27 серпня, 15:18 • 59926 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде27 серпня, 15:01 • 61303 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати27 серпня, 12:47 • 127997 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 130904 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 130686 перегляди
Актуальнi люди
Віталій Кличко
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Сі Цзіньпін
Метте Фредеріксен
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Державний кордон України
Одеса
Реклама
УНН Lite
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 41231 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 78170 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 82662 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 80992 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 114451 перегляди
Актуальне
Ту-95
Х-101
Х-47М2 «Кинджал»
МіГ-31
Шахед-136

армія рф вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

Київ • УНН

 • 20 перегляди

Внаслідок удару російських військ 29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання. Пошкоджено житлові будинки, постраждалих немає.

армія рф вдарила по Вінничині: 60 тисяч мешканців залишились без електрики

У четвер, 28 серпня, 29 населених пунктів Вінницької області залишились без електропостачання внаслідок удару російських військ. Про це інформує перша заступниця голови Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна, передає УНН.

Внаслідок влучання в обʼєкти енергетики знеструмлено 60 тисяч споживачів у 29 населених пунктах. Є пошкодження житлових будинків

- йдеться у дописі.

"Усі відповідні служби працюють на місцях. Наразі проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Інформація про постраждалих на цей момент не надходила", - додала Заболотна.

Близько 100 об’єктів у 7 районах Києва: в КМВА повідомили про наслідки нічної атаки 28.08.25, 05:04 • 4130 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Електроенергія
Вінницька область