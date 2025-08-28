армия рф ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества

$41.400.03
04:08 • 3274 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
00:34 • 21509 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, более 20 раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения
27 августа, 17:11 • 37693 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 23960 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 45972 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 128121 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 79984 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 48986 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 63981 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
27 августа, 11:12 • 50734 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
Популярные новости
В Сети распространяется фото БПЛА "Герань", который упал вблизи жилых домов Киева27 августа, 20:53 • 27705 просмотра
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 19543 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР23:52 • 6778 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo01:25 • 13996 просмотра
В центре Киева повреждены торговый центр и ЖК "Новая Англия" в результате российской атаки: детали03:16 • 5478 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 60032 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 61415 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 128121 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 130744 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 98945 просмотра
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 41309 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 78234 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 82703 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 81023 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 114482 просмотра
армия рф ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества

Киев • УНН

 • 118 просмотра

В результате удара российских войск 29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.

армия рф ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества

В четверг, 28 августа, 29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения в результате удара российских войск. Об этом информирует первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает УНН.

В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов

- говорится в сообщении.

"Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - добавила Заболотная.

Около 100 объектов в 7 районах Киева: в КГВА сообщили о последствиях ночной атаки28.08.25, 05:04 • 4204 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Электроэнергия
Винницкая область