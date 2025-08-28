армия рф ударила по Винницкой области: 60 тысяч жителей остались без электричества
Киев • УНН
В результате удара российских войск 29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения. Повреждены жилые дома, пострадавших нет.
В четверг, 28 августа, 29 населенных пунктов Винницкой области остались без электроснабжения в результате удара российских войск. Об этом информирует первая заместитель председателя Винницкой областной военной администрации Наталья Заболотная, передает УНН.
В результате попадания в объекты энергетики обесточено 60 тысяч потребителей в 29 населенных пунктах. Есть повреждения жилых домов
"Все соответствующие службы работают на местах. Сейчас проводятся аварийно-восстановительные работы. Информация о пострадавших на данный момент не поступала", - добавила Заболотная.
