Украина ввела санкции против почти 700 морских судов "теневого флота" рф - Зеленский
15:01 • 1146 просмотра
беларусь передала Украине 114 гражданских лиц: среди них известные белорусские оппозиционеры и украинцыPhoto
13:58 • 3802 просмотра
Зеленский поручил ГУР активизировать работу по освобождению военнопленных до Нового года
13:41 • 5566 просмотра
В Украину из беларуси возвращаются 5 заключенных гражданских - Зеленский
12:30 • 7012 просмотра
Советники США и Украины примут участие в мирных переговорах в Берлине в воскресенье - dpa
Эксклюзив
11:00 • 10748 просмотра
Астма рядом: почему болезнь может возникнуть внезапно и как уберечь себя
10:39 • 12567 просмотра
13 из 30 российских ракет и 417 из 465 дронов обезврежены над Украиной, рф атаковала 4 "Кинжалами"
09:59 • 11608 просмотра
Более миллиона потребителей без света после ночной атаки рф - МВДPhoto
13 декабря, 08:44 • 12151 просмотра
Европа опасается троянского коня для россии в плане Трампа для Украины - Bloomberg
13 декабря, 07:54 • 7218 просмотра
Присоединился тяжеловес: уже четыре страны ЕС против плана по замороженным активам рф для Украины - Politico
На фронте произошло 53 боевых столкновения: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

Киев • УНН

 • 258 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 53 боевых столкновения. Российские войска активно атакуют на Покровском и Константиновском направлениях, где произошло 19 и 12 атак соответственно.

На фронте произошло 53 боевых столкновения: враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях

С начала суток на фронте произошло 53 боевых столкновения. Враг активно действует на Покровском и Константиновском направлениях, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях произошло два боевых столкновения. Противник нанес два авиационных удара, сбросил четыре управляемые авиационные бомбы и совершил 78 обстрелов.

На Южно-Слобожанском направлении произошло пять атак врага в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанск и в сторону населенного пункта Синельниково. Еще один бой продолжается.

На Купянском направлении враг один раз безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону населенного пункта Моначиновка.

На Лиманском направлении сегодня произошло семь боевых столкновений. Враг атаковал в сторону Нового Мира, Новоселовки, Дробышево и Заречного, бои идут в трех локациях.

На Славянском направлении противник совершил сегодня три атаки в районах населенных пунктов Ямполь, Серебрянка и в сторону Платоновки.

Силы обороны остановили 12 вражеских атак на Константиновском направлении. Захватчик пытался продвинуться в районах населенных пунктов Плещеевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в сторону Константиновки, Александро-Шультино. Еще один бой продолжается.

На Покровском направлении российские войска 19 раз пытались идти вперед на позиции наших войск в районах населенных пунктов Удачное, Новониколаевка, Дачное и в сторону Софиевки, Нового-Шахового, Белицкого, Родинского, Мирнограда, Покровска, Гришино, Молодецкого, Новопавловки. Наши защитники уже отбили 18 атак, один бой продолжается.

На Александровском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника вблизи населенных пунктов Вербовое, Привольное и в направлениях Александрограда, Рыбного.

На Гуляйпольском направлении наши воины отбили атаку вражеских подразделений в сторону Доброполья.

На Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг наступательных действий не проводил.

На остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло, резюмировали в Генштабе.

Антонина Туманова

