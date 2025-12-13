В войне против Украины РФ потеряла еще 1 300 военных – Генштаб ВСУ
Киев • УНН
За сутки 12 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 1300 военных и 103 единицы автомобильной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили 1 187 780 человек.
В течение суток 12 декабря российская армия потеряла еще как минимум 1300 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 103 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:
- личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек;
- танков – 11 409 (+3) ед;
- боевых бронированных машин – 23 714 (+9) ед;
- артиллерийских систем – 35 032 (+24) ед;
- РСЗО – 1 567 (+1) ед;
- средства ПВО – 1 258 (+2) ед;
- самолетов – 432 (+0) ед;
- вертолетов – 347 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283) ед;
- крылатые ракеты – 4 060 (+0) ед;
- корабли / катера – 28 (+0) ед;
- подводные лодки – 1 (+0) ед;
- автомобильная техника и автоцистерны – 69 717 (+103) ед;
- специальная техника – 4 026 (+2) ед.
В Генштабе добавили, что данные уточняются.
Напомним
С начала суток на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение. На Покровском направлении враг совершил 37 атак, украинские защитники ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов.
