В войне против Украины РФ потеряла еще 1 300 военных – Генштаб ВСУ

$42.270.01
49.520.30
ukenru
01:49 • 4974 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 13912 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 21041 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 22512 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 27519 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 34370 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 37906 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 46366 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 33877 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24447 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.4м/с
68%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ12 декабря, 19:53 • 9982 просмотра
армия рф повторно атаковала Одесский регион: повреждена портовая инфраструктура, вспыхнул пожар12 декабря, 21:48 • 6130 просмотра
Американские спецназовцы перехватили судно из Китая в Иран, изъяв военный груз01:18 • 9440 просмотра
В Турции археологи обнаружили яркую фреску III века с изображением ИисусаPhoto02:48 • 3734 просмотра
Разрушены 20 подстанций: энергетики показали последствия российской атакиVideo04:32 • 9586 просмотра
публикации
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals12 декабря, 17:56 • 17939 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 37906 просмотра
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 33311 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 46366 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 79669 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рустем Умеров
Юлия Свириденко
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Германия
Одесская область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала игрой года The Game Awards 2025: полный список победителейVideo12 декабря, 12:55 • 33313 просмотра
Новая видеоигра Star Wars "Fate of the Old Republic" получила тизерVideo12 декабря, 10:01 • 26871 просмотра
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 57071 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 47932 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 52665 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Lockheed Martin F-35 Lightning II
R-360 Нептун
Financial Times

В войне против Украины РФ потеряла еще 1 300 военных – Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 194 просмотра

За сутки 12 декабря российская армия потеряла по меньшей мере 1300 военных и 103 единицы автомобильной техники. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили 1 187 780 человек.

В войне против Украины РФ потеряла еще 1 300 военных – Генштаб ВСУ

В течение суток 12 декабря российская армия потеряла еще как минимум 1300 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 103 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек;
    • танков – 11 409 (+3) ед;
      • боевых бронированных машин – 23 714 (+9) ед;
        • артиллерийских систем – 35 032 (+24) ед;
          • РСЗО – 1 567 (+1) ед;
            • средства ПВО – 1 258 (+2) ед;
              • самолетов – 432 (+0) ед;
                • вертолетов – 347 (+0) ед;
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283) ед;
                    • крылатые ракеты – 4 060 (+0) ед;
                      • корабли / катера – 28 (+0) ед;
                        • подводные лодки – 1 (+0) ед;
                          • автомобильная техника и автоцистерны – 69 717 (+103) ед;
                            • специальная техника – 4 026 (+2) ед.

                              В Генштабе добавили, что данные уточняются.

                              Напомним

                              С начала суток на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение. На Покровском направлении враг совершил 37 атак, украинские защитники ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов.

                              Трамп дал добро на удары Украины по российскому "теневому флоту" - СМИ12.12.25, 20:53 • 10071 просмотр

                              Вита Зеленецкая

                              Война в Украине
                              Техника
                              Военное положение
                              Война в Украине
                              Столкновения
                              Генеральный штаб Вооруженных сил Украины