В войне против Украины РФ потеряла еще 1 300 военных – Генштаб ВСУ

В течение суток 12 декабря российская армия потеряла еще как минимум 1300 военнослужащих. Также украинские защитники уничтожили 103 единицы автомобильной техники и автоцистерн. Об этом информирует УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.12.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 187 780 (+1 300) человек;

танков – 11 409 (+3) ед;

боевых бронированных машин – 23 714 (+9) ед;

артиллерийских систем – 35 032 (+24) ед;

РСЗО – 1 567 (+1) ед;

средства ПВО – 1 258 (+2) ед;

самолетов – 432 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 89 684 (+283) ед;

крылатые ракеты – 4 060 (+0) ед;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 69 717 (+103) ед;

специальная техника – 4 026 (+2) ед.

В Генштабе добавили, что данные уточняются.

Напомним

С начала суток на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение. На Покровском направлении враг совершил 37 атак, украинские защитники ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов.

