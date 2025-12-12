$42.270.01
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
17:00 • 11970 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 16964 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 23824 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 28664 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 38455 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 29879 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 23445 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Ексклюзив
12 грудня, 10:23 • 23608 перегляди
У Раді працюють над вдосконаленням законодавства, яке регулює роботу медичних закладів
Ексклюзив
12 грудня, 07:00 • 24344 перегляди
Переоформлення авто в Україні: адвокат розповів, де це можна зробити, скільки коштує, та плюси і мінуси різних методів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

На фронті відбулося 161 бойове зіткнення: на Покровському напрямку ліквідовано 109 окупантів

Київ • УНН

 • 74 перегляди

З початку доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення. На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак, українські захисники ліквідували 109 та поранили 40 окупантів.

На фронті відбулося 161 бойове зіткнення: на Покровському напрямку ліквідовано 109 окупантів

З початку доби на фронті відбулося 161 бойове зіткнень. На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак, українські захисники ліквідували 109 та поранили 40 окупантів, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 72 керованих авіабомб, здійснив 2119 ударів дронами-камікадзе та 2872 обстріли позицій наших військ і населених пунктів 

- йдеться у повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському противник здійснив 119 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення в районах населених пунктів Вовчанськ, Синельникове, Колодязне, Дворічанське.

На Куп’янському напрямку противник здійснив чотири атаки на позиції наших військ в районах населених пунктів Піщане, Нова Кругляківка та у бік Курилівки.

На Лиманському напрямку російські війська 24 рази штурмували позиції українських захисників у районах населених пунктів Середнє, Зарічне, Дробишеве та у бік Дружелюбівки, Новосергіївки, Нового Миру, Ставків, Олександрівки, Новоселівки, Лиману, Червоного Ставу.

На Слов’янському напрямку українські воїни сьогодні відбили шість ворожих атак на наші позиції. Підрозділи окупантів намагалися просунутися у районах Торського, Серебрянки, Переїзного та Ямполя.

На Краматорському напрямку наші воїни відбили три атаки у напрямку населених пунктів Привілля, Міньківка, ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 20 разів штурмували позиції наших захисників в районах населених пунктів Щербинівка, Плещіївка, Яблунівка, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Степанівки, Софіївки, ще одне боєзіткнення в даний час триває.

На Покровському напрямку ворог здійснив 37 спроб потіснити наші підрозділи. Найбільша активність спостерігається у районах населених пунктів Покровськ, Никанорівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Філія та у бік Дорожнє, Білицьке, Мирноград, Новопавлівка, Сухецьке, Рівне, Гришине, Леонтовичі, ще чотири боєзіткнення в даний час тривають.

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку наші воїни ліквідували 109 та поранили 40 окупантів, знищили одну одиницю автомобільної техніки, чотири одиниці спеціальної техніки, одну станцію радіоелектронної боротьби, 11 одиниць мототехніки, гармату, 10 безпілотних літальних апаратів, крім того пошкоджено одну одиницю спеціальної техніки, та 11 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку ворог 18 разів атакував поблизу населених пунктів Вороне, Привілля, Вербове, Олексіївка, Привільне, Зелений Гай та у напрямках Олександроград, Вишневе, Рибне, Красногірське, Соснівка, Злагода. Противник завдав авіаційних ударів за допомогою керованих авіаційних бомб по Добропасовому та Великомихайлівці.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили 16 атак ворога в районах населених пунктів Привілля, Солодке та у бік Добропілля, Гуляйполя та Нового Запоріжжя. Агресор завдавав авіаударів, по районах населених пунктів Братське, Гуляйполе, Різдвянка.

На Оріхівському напрямку загарбницькі війська чотири рази атакували позиції наших оборонців у районі населених пунктів Приморське, Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбили чотири ворожі атаки.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

Антоніна Туманова

