18:15 • 6832 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
17:00 • 12538 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 17530 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 24526 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 29290 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 38972 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 30232 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 23534 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзив
12 декабря, 10:23 • 23702 просмотра
В Раде работают над усовершенствованием законодательства, регулирующего работу медицинских учреждений
Эксклюзив
12 декабря, 07:00 • 24387 просмотра
Переоформление авто в Украине: адвокат рассказал, где это можно сделать, сколько стоит, и плюсы и минусы разных методов
Pinterest раскрыл главные тренды 2026 года: от Glitchy Glam до List Pals17:56 • 8842 просмотра
На фронте произошло 161 боевое столкновение: на Покровском направлении ликвидировано 109 оккупантов

Киев • УНН

 • 462 просмотра

С начала суток на фронте зафиксировано 161 боевое столкновение. На Покровском направлении враг совершил 37 атак, украинские защитники ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов.

На фронте произошло 161 боевое столкновение: на Покровском направлении ликвидировано 109 оккупантов

С начала суток на фронте произошло 161 боевое столкновение. На Покровском направлении враг совершил 37 атак, украинские защитники ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Противник нанес один ракетный и 26 авиационных ударов, применил три ракеты и сбросил 72 управляемых авиабомбы, совершил 2119 ударов дронами-камикадзе и 2872 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

- говорится в сообщении.

На Северско-Слобожанском и Курском противник совершил 119 обстрелов, в том числе три — из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении произошло четыре боевых столкновения в районах населенных пунктов Волчанск, Синельниково, Колодязное, Двуречанское.

На Купянском направлении противник совершил четыре атаки на позиции наших войск в районах населенных пунктов Песчаное, Новая Кругляковка и в сторону Куриловки.

На Лиманском направлении российские войска 24 раза штурмовали позиции украинских защитников в районах населенных пунктов Среднее, Заречное, Дробышево и в сторону Дружелюбовки, Новосергиевки, Нового Мира, Ставков, Александровки, Новоселовки, Лимана, Красного Става.

На Славянском направлении украинские воины сегодня отбили шесть вражеских атак на наши позиции. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Торского, Серебрянки, Переездного и Ямполя.

На Краматорском направлении наши воины отбили три атаки в направлении населенных пунктов Приволье, Миньковка, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 20 раз штурмовали позиции наших защитников в районах населенных пунктов Щербиновка, Плещеевка, Яблоновка, Русин Яр и в сторону Константиновки, Степановки, Софиевки, еще одно боестолкновение в настоящее время продолжается.

На Покровском направлении враг совершил 37 попыток потеснить наши подразделения. Наибольшая активность наблюдается в районах населенных пунктов Покровск, Никаноровка, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Филиа и в сторону Дорожное, Белицкое, Мирноград, Новопавловка, Сухецкое, Ровное, Гришино, Леонтовичи, еще четыре боестолкновения в настоящее время продолжаются.

По предварительным подсчетам, на этом направлении наши воины ликвидировали 109 и ранили 40 оккупантов, уничтожили одну единицу автомобильной техники, четыре единицы специальной техники, одну станцию радиоэлектронной борьбы, 11 единиц мототехники, пушку, 10 беспилотных летательных аппаратов, кроме того повреждена одна единица специальной техники и 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении враг 18 раз атаковал вблизи населенных пунктов Вороне, Приволье, Вербовое, Алексеевка, Привольное, Зеленый Гай и в направлениях Александроград, Вишневое, Рыбное, Красногорское, Сосновка, Злагода. Противник нанес авиационные удары с помощью управляемых авиационных бомб по Добропасовому и Великомихайловке.

На Гуляйпольском направлении украинские воины отбили 16 атак врага в районах населенных пунктов Приволье, Сладкое и в сторону Доброполья, Гуляйполя и Нового Запорожья. Агрессор наносил авиаудары по районам населенных пунктов Братское, Гуляйполе, Рождественка.

На Ореховском направлении захватнические войска четыре раза атаковали позиции наших защитников в районе населенных пунктов Приморское, Новоандреевка.

На Приднепровском направлении отбили четыре вражеские атаки.

На других направлениях существенных изменений в обстановке не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

Минус 1400 солдат, самолет и куча другого железа за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага12.12.25, 07:15 • 3364 просмотра

Антонина Туманова

Война в Украине
Волчанск
Покровск
Славянск
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Гуляйполе
Константиновка
Краматорск
Купянск