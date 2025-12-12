Минус 1400 солдат, самолет и куча другого железа за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки 11 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1400 солдат, 1 самолет и 253 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 1186480 (+1400) человек ликвидировано

танков ‒ 11406 (+2)

боевых бронированных машин ‒ 23705 (+6)

артиллерийских систем ‒ 35008 (+16)

РСЗО ‒ 1566 (+2)

средства ПВО ‒ 1256 (+3)

самолетов ‒ 432 (+1)

вертолетов ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 89401 (+253)

крылатые ракеты ‒ 4060 (+2)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69614 (+107)

специальная техника ‒ 4024 (+2)

Данные уточняются.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

