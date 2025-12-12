Минус 1400 солдат, самолет и куча другого железа за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
За сутки 11 декабря российские войска понесли значительные потери, включая 1400 солдат, 1 самолет и 253 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составляют 1186480 ликвидированных человек.
За сутки 11 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1400 солдат, 1 самолет и 253 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 1186480 (+1400) человек ликвидировано
- танков ‒ 11406 (+2)
- боевых бронированных машин ‒ 23705 (+6)
- артиллерийских систем ‒ 35008 (+16)
- РСЗО ‒ 1566 (+2)
- средства ПВО ‒ 1256 (+3)
- самолетов ‒ 432 (+1)
- вертолетов ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 89401 (+253)
- крылатые ракеты ‒ 4060 (+2)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69614 (+107)
- специальная техника ‒ 4024 (+2)
Данные уточняются.
Напомним
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.
Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран28.11.25, 23:48 • 5828 просмотров