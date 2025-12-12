Минус 1400 солдат, самолет и куча другого железа за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

$42.280.10
Трамп готов предоставить Украине гарантии безопасности для реализации мирного соглашения
11 декабря, 17:49 • 18921 просмотра
Рубио, Хегсет, Уиткофф, Кушнер и другие высокопоставленные лица США провели переговоры с украинской командой: говорили о гарантиях безопасностиPhoto
11 декабря, 17:00 • 27328 просмотра
Верю, что украинский народ ответит на этот вопрос: Зеленский о выходе ВСУ из Донбасса
Эксклюзив
11 декабря, 14:13 • 26557 просмотра
Насколько вырастут цены на хлеб в следующем году: прогноз представителя рынка
11 декабря, 13:51 • 29107 просмотра
В ЕС утвердили новый подход к переговорам о вступлении Украины, несмотря на вето Венгрии: о чем идет речь
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 39245 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
11 декабря, 12:12 • 20664 просмотра
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 15,5% на фоне рисков для инфляции и валютного рынка
11 декабря, 11:59 • 21406 просмотра
Украинцам обещают сокращение продолжительности отключений света уже на этих выходных
Эксклюзив
11 декабря, 11:58 • 16976 просмотра
Нардепы о задаче Президента относительно возможности проведения выборов: работа ведется уже давно, но касается послевоенного периода
11 декабря, 11:00 • 17102 просмотра
Канцлер Германии заявил о передаче США предложений по мирному плану для Украины
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Популярные новости
В американском штате Теннесси казнен Гарольд Уэйн Николс за убийство почти сорокалетней давности11 декабря, 19:15 • 4046 просмотра
Сотрудники ТЦК в Одессе избили и хотели мобилизовать защитника Мариуполя, который недавно был освобожден из плена11 декабря, 19:20 • 8588 просмотра
Дело об убийстве украинки Заруцкой в США: судья рассмотрит психическое состояние обвиняемого11 декабря, 20:35 • 5640 просмотра
План "Б": Орбан готовит изменение Конституции Венгрии для получения президентских полномочий в случае поражения на выборах - Bloomberg02:14 • 3396 просмотра
В РФ фактически отклонили семь пунктов мирного плана США, включая территориальный обмен и гарантии безопасности - ISW04:30 • 2984 просмотра
Атаки на фармлогистику: россия использует дефицит лекарств как способ давления на украинцевPhoto
Эксклюзив
11 декабря, 13:44 • 39260 просмотра
Лечение, которое убивает. О чем молчат адвокаты скандальной клиники OdrexPhoto11 декабря, 11:11 • 46935 просмотра
Отеки могут быть сигналом тела о серьезной болезни – врачи объяснили, когда нужно обратиться к специалисту
Эксклюзив
11 декабря, 08:43 • 47810 просмотра
"Скрининг здоровья 40+": когда заработает программа и как к ней присоединиться10 декабря, 17:55 • 58677 просмотра
Имбирь, манго и кабачки: оригинальные рецепты аджики на зимуPhoto10 декабря, 16:30 • 59441 просмотра
УНН Lite
Шакира стала героиней мемов после забавной ошибки в посте о мультфильме11 декабря, 11:09 • 29010 просмотра
Ученые раскрыли, как ночной просмотр сериалов влияет на рынки10 декабря, 13:37 • 32270 просмотра
Праздничный шопинг 2025: какие подарки выбирают украинцы и прислушиваются ли к ИИ - опросPhoto10 декабря, 12:35 • 37681 просмотра
Украинский фильм "Ты - космос" собрал уже почти 38 млн грн в прокатеVideo10 декабря, 12:19 • 33640 просмотра
Украина за год снизилась в рейтинге по просмотрам на PornHub: что искали украинцы чаще всегоPhoto10 декабря, 10:30 • 42205 просмотра
Минус 1400 солдат, самолет и куча другого железа за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

Киев • УНН

 • 18 просмотра

За сутки 11 декабря российские войска понесли значительные потери, включая 1400 солдат, 1 самолет и 253 БпЛА. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составляют 1186480 ликвидированных человек.

Минус 1400 солдат, самолет и куча другого железа за сутки: Генштаб обновил данные о потерях врага

За сутки 11 декабря российские войска потеряли на войне с Украиной 1400 солдат, 1 самолет и 253 БпЛА. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 1186480 (+1400) человек ликвидировано
    • танков ‒ 11406 (+2)
      • боевых бронированных машин ‒ 23705 (+6)
        • артиллерийских систем ‒ 35008 (+16)
          • РСЗО ‒ 1566 (+2)
            • средства ПВО ‒ 1256 (+3)
              • самолетов ‒ 432 (+1)
                • вертолетов ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактического уровня ‒ 89401 (+253)
                    • крылатые ракеты ‒ 4060 (+2)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 69614 (+107)
                            • специальная техника ‒ 4024 (+2)

                              Данные уточняются.

                              Напомним

                              Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украина и РФ борются за 30-50 км территории и 20% Донецкой области. Он отметил, что США пытаются помочь Украине восстановить экономику и получить гарантии безопасности.

                              Россия привлекла к войне против Украины иностранцев из 128 стран28.11.25, 23:48 • 5828 просмотров

                              Вадим Хлюдзинский

