Мінус 1400 солдатів, літак та купа іншого залізяччя за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За добу 11 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1400 солдатів, 1 літак та 253 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ 1186480 (+1400) осіб ліквідовано

танків ‒ 11406 (+2)

бойових броньованих машин ‒ 23705 (+6)

артилерійських систем ‒ 35008 (+16)

РСЗВ ‒ 1566 (+2)

засоби ППО ‒ 1256 (+3)

літаків ‒ 432 (+1)

гелікоптерів ‒ 347 (0)

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 89401 (+253)

крилаті ракети ‒ 4060 (+2)

кораблі / катери ‒ 28 (0)

підводні човни ‒ 1 (0)

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69614 (+107)

спеціальна техніка ‒ 4024 (+2)

Дані уточнюються.

Нагадаємо

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн