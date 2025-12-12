Мінус 1400 солдатів, літак та купа іншого залізяччя за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога

$42.280.10
49.220.12
ukenru
01:09 • 6282 перегляди
Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки для реалізації мирної угоди
11 грудня, 17:49 • 18912 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
11 грудня, 17:00 • 27322 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
11 грудня, 14:13 • 26552 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
11 грудня, 13:51 • 29103 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 39240 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 20663 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 21406 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16976 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 17102 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+6°
3м/с
89%
749мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
В американському штаті Теннессі страчено Гарольда Вейна Ніколса за вбивство майже сорокарічної давнини11 грудня, 19:15 • 4046 перегляди
Співробітники ТЦК в Одесі побили та хотіли мобілізувати захисника Маріуполя, який нещодавно був звільнений з полону11 грудня, 19:20 • 8588 перегляди
Справа про вбивство українки Заруцької у США: суддя розгляне психічний стан обвинуваченого11 грудня, 20:35 • 5640 перегляди
План "Б": Орбан готує зміну Конституції Угорщини для отримання президентських повноважень у випадку поразки на виборах - Bloomberg02:14 • 3396 перегляди
В рф фактично відхилили сім пунктів мирного плану США, включаючи територіальний обмін та гарантії безпеки - ISW04:30 • 2984 перегляди
Публікації
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 39232 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 46917 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 47797 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 58666 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 59429 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Лавров Сергій Вікторович
Роберт Фіцо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білорусь
Венесуела
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 29004 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 32266 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 37677 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 33635 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 42201 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
ChatGPT
Економіст (журнал)
Соціальна мережа

Мінус 1400 солдатів, літак та купа іншого залізяччя за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 12 перегляди

За добу 11 грудня російські війська зазнали значних втрат, включаючи 1400 солдатів, 1 літак та 253 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно становлять 1186480 ліквідованих осіб.

Мінус 1400 солдатів, літак та купа іншого залізяччя за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога

За добу 11 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1400 солдатів, 1 літак та 253 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1186480 (+1400) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 11406 (+2)
      • бойових броньованих машин ‒ 23705 (+6)
        • артилерійських систем ‒ 35008 (+16)
          • РСЗВ ‒ 1566 (+2)
            • засоби ППО ‒ 1256 (+3)
              • літаків ‒ 432 (+1)
                • гелікоптерів ‒ 347 (0)
                  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 89401 (+253)
                    • крилаті ракети ‒ 4060 (+2)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69614 (+107)
                            • спеціальна техніка ‒ 4024 (+2)

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Україна та рф борються за 30-50 км території та 20% Донецької області. Він зазначив, що США намагаються допомогти Україні відновити економіку та отримати гарантії безпеки.

                              росія залучила до війни проти України іноземців зі 128 країн28.11.25, 23:48 • 5828 переглядiв

                              Вадим Хлюдзинський

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Генеральний штаб Збройних сил України
                              Україна