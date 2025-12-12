Мінус 1400 солдатів, літак та купа іншого залізяччя за добу: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
За добу 11 грудня російські війська зазнали значних втрат, включаючи 1400 солдатів, 1 літак та 253 БпЛА. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно становлять 1186480 ліквідованих осіб.
За добу 11 грудня російські війська втратили на війні з Україною 1400 солдатів, 1 літак та 253 БпЛА. Про це інформує УНН із посиланням на дані Генштабу Збройних сил України.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1186480 (+1400) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11406 (+2)
- бойових броньованих машин ‒ 23705 (+6)
- артилерійських систем ‒ 35008 (+16)
- РСЗВ ‒ 1566 (+2)
- засоби ППО ‒ 1256 (+3)
- літаків ‒ 432 (+1)
- гелікоптерів ‒ 347 (0)
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 89401 (+253)
- крилаті ракети ‒ 4060 (+2)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 69614 (+107)
- спеціальна техніка ‒ 4024 (+2)
Дані уточнюються.
