У війні проти України рф втратила ще 1 300 військових – Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За добу 12 грудня російська армія втратила щонайменше 1300 військових та 103 одиниці автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали 1 187 780 осіб.
Протягом доби 12 грудня російська армія втратила ще щонайменше 1300 військових. Також українські захисники знищили 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб;
- танків – 11 409 (+3) од;
- бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од;
- артилерійських систем – 35 032 (+24) од;
- РСЗВ – 1 567 (+1) од;
- засоби ППО – 1 258 (+2) од;
- літаків – 432 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од;
- крилаті ракети – 4 060 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од;
- спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
Нагадаємо
З початку доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення. На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак, українські захисники ліквідували 109 та поранили 40 окупантів.
