У війні проти України рф втратила ще 1 300 військових – Генштаб ЗСУ

$42.270.01
49.520.30
ukenru
01:49 • 4934 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 13867 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 21006 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 22488 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 27498 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 34351 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 37886 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 46348 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 33861 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24443 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.4м/с
68%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ12 грудня, 19:53 • 9980 перегляди
армія рф повторно атакувала Одеський регіон: пошкоджено портову інфраструктуру, спалахнула пожежа12 грудня, 21:48 • 6128 перегляди
Американські спецпризначенці перехопили судно з Китаю до Ірану, вилучивши військовий вантаж01:18 • 9438 перегляди
У Туреччині археологи виявили яскраву фреску III століття із зображенням ІсусаPhoto02:48 • 3732 перегляди
Зруйновано 20 підстанцій: енергетики показали наслідки російської атаки Video04:32 • 9584 перегляди
Публікації
Pinterest розкрив головні тренди 2026 року: від Glitchy Glam до List Pals12 грудня, 17:56 • 17921 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 37881 перегляди
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 33291 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 46345 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 79652 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Юлія Свириденко
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Німеччина
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Clair Obscur: Expedition 33 стала грою року The Game Awards 2025: повний список переможцівVideo12 грудня, 12:55 • 33291 перегляди
Нова відеогра Star Wars "Fate of the Old Republic" отримала тизерVideo12 грудня, 10:01 • 26863 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 57063 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 47924 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 52657 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Нептун (крилата ракета)

У війні проти України рф втратила ще 1 300 військових – Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 128 перегляди

За добу 12 грудня російська армія втратила щонайменше 1300 військових та 103 одиниці автомобільної техніки. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали 1 187 780 осіб.

У війні проти України рф втратила ще 1 300 військових – Генштаб ЗСУ

Протягом доби 12 грудня російська армія втратила ще щонайменше 1300 військових. Також українські захисники знищили 103 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. Про це інформує УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних Сил України.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.12.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 187 780 (+1 300) осіб;
    • танків – 11 409 (+3) од;
      • бойових броньованих машин – 23 714 (+9) од; 
        • артилерійських систем – 35 032 (+24) од; 
          • РСЗВ – 1 567 (+1) од;
            • засоби ППО – 1 258 (+2) од;
              • літаків – 432 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 89 684 (+283) од;
                    • крилаті ракети – 4 060 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 69 717 (+103) од;
                            • спеціальна техніка – 4 026 (+2) од.

                              В Генштабі додали, що дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              З початку доби на фронті зафіксовано 161 бойове зіткнення. На Покровському напрямку ворог здійснив 37 атак, українські захисники ліквідували 109 та поранили 40 окупантів.

                              Трамп дав добро на удари України по російському "тіньовому флоту" - ЗМІ12.12.25, 20:53 • 10042 перегляди

                              Віта Зеленецька

                              Війна в Україні
                              Техніка
                              Воєнний стан
                              Війна в Україні
                              Сутички
                              Генеральний штаб Збройних сил України