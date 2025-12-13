$42.270.00
білорусь передала Україні 114 цивільних: серед них відомі білоруські опозиціонери та українціPhoto
13:58 • 3436 перегляди
Зеленський доручив ГУР активізувати роботу для звільнення військовополонених до Нового року
13:41 • 5268 перегляди
В Україну з білорусі повертаються 5 ув'язнених цивільних - Зеленський
12:30 • 6746 перегляди
Радники США та України відвідають мирні переговори в Берліні в неділю - dpa
Ексклюзив
11:00 • 10637 перегляди
Астма поруч: чому хвороба може виникнути раптово і як уберегти себе
10:39 • 12471 перегляди
13 з 30 російських ракет та 417 з 465 дронів знешкодили над Україною, рф атакувала 4 "Кинджалами"
09:59 • 11553 перегляди
Понад мільйон споживачів без світла після нічної атаки рф - МВСPhoto
13 грудня, 08:44 • 12117 перегляди
Європа побоюється троянського коня для росії в плані Трампа для України - Bloomberg
13 грудня, 07:54 • 7164 перегляди
Приєднався важковаговик: уже чотири країни ЄС проти плану щодо заморожених активів рф для України - Politico
13 грудня, 07:37 • 7140 перегляди
Адміністрація Трампа готова надати Україні гарантію на основі статті 5 НАТО - Axios
На фронті відбулось 53 бойових зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Від початку доби на фронті зафіксовано 53 бойових зіткнення. Російські війська активно атакують на Покровському та Костянтинівському напрямках, де відбулося 19 та 12 атак відповідно.

На фронті відбулось 53 бойових зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках

Від початку доби на фронті відбулось 53 бойових зіткнення. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося два бойові зіткнення. Противник завдав двох авіаційних ударів, скинув чотири керовані авіаційні бомби та здійснив 78 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулось п’ять атак ворога у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанськ та у бік населеного пункту Синельникове. Ще один бій триває.

На Куп’янському напрямку ворог один раз безуспішно намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік населеного пункту Моначинівка.

На Лиманському напрямку сьогодні відбулося сім бойових зіткнень. Ворог атакував у бік Нового Миру, Новоселівки, Дробишевого та Зарічного, бої точаться у трьох локаціях.

На Слов’янському напрямку противник здійснив сьогодні три атаки у районах населених пунктів Ямпіль, Серебрянка та у бік Платонівки.

Сили оборони зупинили 12 ворожих атак на Костянтинівському напрямку. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Костянтинівки, Олександро-Шультиного. Ще один бій триває.

На Покровському напрямку російські війська 19 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Удачне, Новомиколаївка, Дачне та у бік Софіївки, Нового-Шахового, Білицького, Родинського, Мирнограду, Покровська, Гришиного, Молодецького, Новопавлівки. Наші захисники вже відбили 18 атак, один бій триває.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника поблизу населених пунктів Вербове, Привільне та у напрямках Олександрограда, Рибного.

На Гуляйпільському напрямку наші воїни відбили атаку ворожих підрозділів у бік Добропілля.

На Краматорському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося, резюмували у Генштабі.

У війні проти України рф втратила ще 1 300 військових – Генштаб ЗСУ13.12.25, 07:23 • 3668 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Синельникове
Мирноград
Україна
Костянтинівка